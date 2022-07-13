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توضيح مهم من «النيابة» بشأن إفصاح المسافرين عما بحوزتهم من أموال

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توضيح مهم من «النيابة» بشأن إفصاح المسافرين عما بحوزتهم من أموال

توضيح مهم من «النيابة» بشأن إفصاح المسافرين عما بحوزتهم من أموال
٠٧:٤٦:٥١ م، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أهمية التزام المسافرين من وإلى المملكة، بالإفصاح عما بحوزتهم من قيم مالية تتجاوز الحد المسموح به قانوناً.

وقالت النيابة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنه يجب على كل شخص يغادر المملكة أو يَقْدُم إليها وبحوزته ما تبلغ قيمته أو تزيد عن (٦٠.٠٠٠) ستين ألف ريال أو يرتِّب أن ينقل إلى خارجها أو داخلها بأي وسيلة كانت تلك القيمم، أن يقدم إقراراً بذلك الجهة المختصة في المنافذ الحدودية للمملكة.

الكلمات الدلالية:
أموال المسافرين النيابة النيابة العامة

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