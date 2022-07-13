«نيوم» تعلن عن حاجتها لموظفين في عدة مجالات.. رابط التقديم
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة من حملة البكالوريوس في عدة تخصصات إدارية وفق التفاصيل و الشروط أدناه:
المسميات الوظيفية :
- مدير أول – التنظيم
- مدير اعمال
- مدير – السياسة والتخطيط
- محلل أول – تحليلات البيانات والحوكمة
- مدير أول البيت الأخضر للغاز والكربون
- مدير أول – الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)
- مدير ألعاب الفيديو
- مدير أسطول السكك الحديدية
- عامل التغيير الرقمي
- اختصاصي طاقة المنطقة
- اختصاصي ابتكار المياه
- مدرس علوم متخصص
- متخصص تحليلات السوق
- مدير أصول السكك الحديدية
- مسؤول تسجيل الأراضي
للتقديم : اضغط هنا