الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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فرص

«نيوم» تعلن عن حاجتها لموظفين في عدة مجالات.. رابط التقديم

«نيوم» تعلن عن حاجتها لموظفين في عدة مجالات.. رابط التقديم
٠٨:١٢:٤٧ م، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة من حملة البكالوريوس في عدة تخصصات إدارية وفق التفاصيل و الشروط أدناه:

المسميات الوظيفية :

  • مدير أول – التنظيم

  • مدير اعمال

  • مدير – السياسة والتخطيط

  • محلل أول – تحليلات البيانات والحوكمة

  • مدير أول البيت الأخضر للغاز والكربون

  • مدير أول – الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)

  • مدير ألعاب الفيديو

  • مدير أسطول السكك الحديدية

  • عامل التغيير الرقمي

  • اختصاصي طاقة المنطقة

  • اختصاصي ابتكار المياه

  • مدرس علوم متخصص

  • متخصص تحليلات السوق

  • مدير أصول السكك الحديدية

  • مسؤول تسجيل الأراضي

للتقديم : اضغط هنا

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السعودية فرص عمل مدينة نيوم وظائف شاغرة

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