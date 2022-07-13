«نيوم» تعلن عن حاجتها لموظفين في عدة مجالات.. رابط التقديم

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة من حملة البكالوريوس في عدة تخصصات إدارية وفق التفاصيل و الشروط أدناه:

المسميات الوظيفية :

مدير أول – التنظيم

مدير اعمال

مدير – السياسة والتخطيط

محلل أول – تحليلات البيانات والحوكمة

مدير أول البيت الأخضر للغاز والكربون

مدير أول – الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)

مدير ألعاب الفيديو

مدير أسطول السكك الحديدية

عامل التغيير الرقمي

اختصاصي طاقة المنطقة

اختصاصي ابتكار المياه

مدرس علوم متخصص

متخصص تحليلات السوق

مدير أصول السكك الحديدية

مسؤول تسجيل الأراضي

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