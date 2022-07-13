التضخم يرتفع لمستويات قياسية في أمريكا.. وبايدين يعلق

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ارتفعت نسبة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، لمستويات قياسية، على خلفية استمرار الحرب والأزمة في أوكرانيا.

في سياق متصل، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن أرقام التضخم الأمريكية لشهر يونيو 2022 بأنها “مرتفعة بشكل غير مقبول”، لكنها قديمة نظرا لانخفاض أسعار البنزين مؤخرا.

وقال بايدن في بيان: “الطاقة وحدها شكلت ما يقرب من نصف الزيادة الشهرية في التضخم. وبيانات اليوم لا تعكس التأثير الكامل لما يقرب من 30 يوما من الانخفاضات في أسعار الغاز (الوقود) والتي خفضت السعر في محطات الوقود بنحو 40 سنتا منذ منتصف يونيو (2022)”.

وكانت وزارة العمل الأمريكية، قد أعلنت أن مؤشر أسعار المستهلكين في يونيو الماضي ارتفع إلى 9.1% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى في أكثر من 40 عاما، ونتيجة شهر يونيو 2022 جاءت مخالفة لتوقعات المحللين، إذ توقع المحللون رقما عند مستوى 8.8%.