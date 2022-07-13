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محليات

التعليم توضح 4 طرق مهمة للطلاب والطالبات المكملين في الثانوية العامة

التعليم توضح 4 طرق مهمة للطلاب والطالبات المكملين في الثانوية العامة
٠٧:٤٨:٢٤ م، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تبدأ اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات المكملين في الثانوية العامة والمتوقع تخرجهم لهذا العام، يوم الأحد المقبل ولمدة 5 أيام.

وحددت إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة مراكز عامة لإجراء الاختبارات حسب أعداد الطلاب والطالبات في كل إدارة على أن تتولى عبر لجنة يكونها مدير التعليم حصر الطلاب المتوقع تخرجهم على مستوى الإدارة وتحديد وتجهيز المقر الذي سيطبق فيه الاختبار.

وحسب صحيفة المدينة، فإن كل مركز من هذه المراكز يتسع لاختبار 500 طالب وفي حال زاد العدد عن ذلك يمكن للإدارة فتح مقر آخر وتقوم اللجنة الإشراقية بتكوين لجنة تنفيذية يرأسها مدير الاختبارات والقبول وبعضوية مدير للمقر ومعلمين في المواد المستهدفة (معلم لكل 150 طالباً) ومراقبين للجان (مراقب لكل 25 طالباً ) وحارس للمقر.

وتضمنت الآلية التي أعلنتها الوزارة أن تقوم اللجنة التنفيذية بإدارة التعليم بتنفيذ أعمال اختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية، ومن مهامها:

– تحديد المواد الدراسية المستهدفة .

– إعداد جداول الاختبارات.

– تجهيز نماذج الاختبارات، والنماذج البديلة.

– مراقبة اللجان والتصحيح والرصد وإخراج النتائج وطباعة شهادات الطلاب الخريجين.

الكلمات الدلالية:
اختبارات التعليم الثانوية العامة الدور الثاني السعودية

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