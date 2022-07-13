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بعد إتمام مناسك الحج.. ضيوف الرحمن يستعدون للذهاب إلى المدينة المنورة (فيديو)
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محليات

بعد إتمام مناسك الحج.. ضيوف الرحمن يستعدون للذهاب إلى المدينة المنورة (فيديو)

بعد إتمام مناسك الحج.. ضيوف الرحمن يستعدون للذهاب إلى المدينة المنورة (فيديو)
٠٧:٣٧:٠٩ م، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يستعد ضيوف الرحمن للذهاب إلى المدينة المنورة بعد أن منّ الله عليهم بإتمام مناسك الحج لهذا العام، يأتي ذلك وسط إجراءات تنظيمية محكمة بمشاركة الجهات المعنية بالحج كافة، مع تطبيق أعلى المعايير الصحية.

وتتضمن إجراءات تنظيم وتنقل الحجيج العديد من الجوانب الأمنية والصحية والتنظيمية فضلا عن معايير إدارة الحشود، حيث قوبلت إجراءات المملكة بشأن إدارة موسم الحج الحالي بإشادات واسعة النطاق من ضيوف الرحمن الذين ثمنوا جهود المملكة.

ووفرت رئاسة شؤون الحرمين وجميع الجهات المعنية، لضيوف الرحمن كافة سبل الراحة وسخرت خدماتها على أكمل وجه، ليؤدوا عبادتهم براحة ويسر، وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – في تهيئة المسجد النبوي للزائرين وتقديم أرقى وأجود الخدمات لهم على مدار الساعة.

وتوجه الحجيج من المشاعر المقدسة في مكة إلى مسجد رسول الله ﷺ بالمدينة المنورة، لزيارته والسلام على النبي ﷺ وعلى صاحبيه رضي الله عنهما.

كذلك شهد المسجد النبوي، توافد كثيف من قبل الحجاج، بعد أن أنهوا مناسكهم، فيما تقوم الإدارة العامة للحشود والتفويج بتنظيم أعمال الزيارة للسلام على رسول الله ﷺ، وتنظيم الصلاة في الروضة الشريفة واستقبال أكثر من 40 ألف زائر يوميًا، ونقل الزوار من كبار السن وذوي الإعاقة بعربات القولف وعربات التنقل والكراسي المتحركة.

الكلمات الدلالية:
الحجاج المدينة المنورة ضيوف الرحمن مكة المكرمة

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