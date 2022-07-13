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بدولة عربية.. العثور على عروس جثة هامدة بعد ساعات من زواجها والفحص الأولي يكشف مفاجأة
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بدولة عربية.. العثور على عروس جثة هامدة بعد ساعات من زواجها والفحص الأولي يكشف مفاجأة

بدولة عربية.. العثور على عروس جثة هامدة بعد ساعات من زواجها والفحص الأولي يكشف مفاجأة
٠٧:٢٥:٤٠ م، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر في مصر، بلاغًا بالعثور على عروس جثة هامدة بعد ساعات من زواجها، مع وجود آثار كدمات بمناطق في جسدها.

وحسب مواقع محلية، فقد تم إبلاغ إدارة البحث الجنائي بالعثور على جثمان عروس تدعى زهراء عبدالفتاح عبد الراضي تبلغ من العمر 24 عاما، لفظت أنفاسها الأخيرة على سرير غرفة النوم.

وتبين من الفحص الأولي أن العروسة مقيمة بقرية حجازة التابعة لمحافظة قنا، وكان أمس ليلة الدخلة وحفل الزفاف.

وعقب انتقال رجال الإسعاف تبين أن العروسة بها آثار تعذيب على جسدها، وآثار احمرار حول الرقبة، مما يشير إلى وجود شبهة جنائية، وتعرضت العروس إلى الشنق.

جرى نقل جثمان العروسة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي الأقصر العام سابقا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

الكلمات الدلالية:
الاقصر زواج شبهة جنائية مصر وفاة عروس

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