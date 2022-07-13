الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
استشاري يحذر: إبر «أوزمبك» قد تسبب التهاب البنكرياس والسرطان في هذه الحالة
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صحة

استشاري يحذر: إبر «أوزمبك» قد تسبب التهاب البنكرياس والسرطان في هذه الحالة

استشاري يحذر: إبر «أوزمبك» قد تسبب التهاب البنكرياس والسرطان في هذه الحالة
٠٧:٠٩:٥٢ م، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر استشاري طب السمنة والأسرة د. صالح الراجحي، اليوم الأربعاء، من خطورة أخذ إبر أوزمبك للتخسيس دون إشراف طبي.

وقال الراجحي، لقناة “الإخبارية”، إن إبر أوزمبك للتخسيس قد تسبب التهاب البنكرياس والسرطان إذا استخدمت دون إشراف طبي، أو تحت إشراف الطبيب المختص.

وتابع أن أوزمبك المخصصة لحالات التخسيس أو ما يشبهها تصرف لمرضى السكري من الدرجة الثانية.

ولفت د. صالح الراجحي، إلى أن إبر أوزمبك تصرف أيضا لمن لديهم مشاكل في النظام الدوري (القلب والأوعية الدموية)، ولذلك من المهم جدا في حال استخدامها للتخسيس أن تكون تحت إشراف الطبيب.

الكلمات الدلالية:
إبر أوزمبك استشاري التخسيس التهاب البنكرياس السرطان

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