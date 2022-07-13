وظائف شاغرة لدى «الخطوط السعودية».. التفاصيل وطريقة التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
المسميات الوظيفية:
الوصف الوظيفي
- توفر شركة النقل الجوي الوطنية الرائدة في المملكة العربية السعودية فرص عمل للمواطنين للعمل كمضيفات ، لضمان سلامة وراحة الركاب على متن رحلات السعودية، وسيتمكن المرشح الناجح من العمل بشكل مستقل والأداء الفعال مع فريق طاقم الطائرة.
- ستسمح فرصة العمل هذه للمرشح بتطوير مسار حياته المهنية خلال تجربة الطيران فقط ، من مضيف طيران وحتى منصب مدير المقصورة.
المؤهلات والخبرة
- المؤهل التعليمي ، الحد الأدنى من الثانوية العامة.
- الحد الأدنى المقبول للدرجة الكلية (GPA) هو 2.0 من 4 / 3.0 من 5/70٪
- تحقيق المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية.
- أن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة (بالتقويم الميلادي).
- الحد الأدنى لمدى الذراع 212 سم على أطراف الأصابع ، ويجب أن يكون الطول والوزن وفقًا لمخطط المملكة القياسي.
- الطول الأدنى: 155 سم
- أن يجتاز تقييم الفحص وفقًا لمعايير المملكة.
- مظهر عام لطيف.
- النظافة الشخصية الجيدة.
- يجب أن تكون الأسنان في حالة جيدة.
- الجلد الصافي للوجه واليدين ضروري.
- لا يُسمح بالوشم المرئي وثقب الجسم
- مناسب طبيًا لهذا الدور الصعب وفقًا للتحقق الطبي من المملكة.
2.مضيف مقصورة (مواطن ذكر)
المؤهلات والخبرة
- المؤهل التعليمي ، الحد الأدنى من الثانوية العامة.
- الحد الأدنى من المعدل التراكمي المقبول هو 2.0 من 4 / 3.0 من 5/70٪
- تحقيق المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية.
- أن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة (بالتقويم الميلادي).
- الحد الأدنى لمدى الذراع 212 سم على أطراف الأصابع ، ويجب أن يكون الطول والوزن وفقًا لمخطط المملكة القياسي.
- الطول الأدنى: 155 سم
- أن يجتاز تقييم الفحص وفقًا لمعايير المملكة.
- مظهر عام لطيف.
- النظافة الشخصية الجيدة.
- يجب أن تكون الأسنان في حالة جيدة.
- الجلد الصافي للوجه واليدين ضروري.
- لا يُسمح بالوشم المرئي وثقب الجسم
- مناسب طبيًا لهذا الدور الصعب وفقًا للتحقق الطبي من المملكة .
3.متخصص أول إستراتيجية وتخطيط أسطول
المؤهلات والخبرة
- مهارات قوية في حل المشكلات
- مطلوب درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية ، الطيران ، الميكانيكية ، الهندسة الكهربائية أو أي مجال ذي صلة.
- خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات مع سنتين منها على الأقل في وظيفة ذات صلة.
4.مدير العمليات الأرضية
المؤهلات والخبرة:
- الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في الهندسة ، وإدارة الأعمال ، والمالية ، والعلوم ، وتكنولوجيا المعلومات.
- مطلوب خبرة لا تقل عن 9 سنوات.
. مطلوب خبرة لا تقل عن 4 سنوات في وظيفة ذات صلة.
. مطلوب خبرة لا تقل عن 3 سنوات في دور إداري / إشرافي.
5.طاهٍ على متن الطائرة
المؤهلات والخبرة :
- خبرة لا تقل عن سنتين كشيف ديمي دي بارتي.
- يفضل الحصول على درجة تعليمية في فن الطهي.
- يفضل خبرة في المطبخ المتوسطي والعربي.
- مستوى 5/4 نجوم مرغوب فيه.
طريقة التقديم:
للتقديم والاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط من خلال الروابط التالية:
1. مضيفة مقصورره (اضغط هنا)
2..مضيف مقصورة (مواطن ذكر) (اضغط هنا)
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