الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
استشاري يحذر: إبر «أوزمبك» قد تسبب التهاب البنكرياس والسرطان في هذه الحالة
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع أكثر من 133 طنًا من السلال الغذائية في مديرية حجر بحضرموت
وظائف شاغرة لدى «الخطوط السعودية».. التفاصيل وطريقة التقديم
بعد بيان الجيش عن مقتل عسكري على يد زميله.. عسكري كويتي ينهي حياته بالرصاص في ميدان الرماية
بيان هام من «حساب المواطن» بشأن المعترضين على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 56
توضيح من حساب المواطن بشأن دراسة الأهلية للدفعة الجديدة

فرص

وظائف شاغرة لدى «الخطوط السعودية».. التفاصيل وطريقة التقديم

وظائف شاغرة لدى «الخطوط السعودية».. التفاصيل وطريقة التقديم
٠٦:٤٢:٣٠ م، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية:

1.مضيفة مقصورة (أنثى سعودية)

الوصف الوظيفي 

  1. توفر شركة النقل الجوي الوطنية الرائدة في المملكة العربية السعودية فرص عمل للمواطنين للعمل كمضيفات ، لضمان سلامة وراحة الركاب على متن رحلات السعودية، وسيتمكن المرشح الناجح من العمل بشكل مستقل والأداء الفعال مع فريق طاقم الطائرة.
  2. ستسمح فرصة العمل هذه للمرشح بتطوير مسار حياته المهنية خلال تجربة الطيران فقط ، من مضيف طيران وحتى منصب مدير المقصورة.

المؤهلات والخبرة 

  1. المؤهل التعليمي ، الحد الأدنى من الثانوية العامة.
  2. الحد الأدنى المقبول للدرجة الكلية (GPA) هو 2.0 من 4 / 3.0 من 5/70٪
  3. تحقيق المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية.
  4. أن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة (بالتقويم الميلادي).
  5. الحد الأدنى لمدى الذراع 212 سم على أطراف الأصابع ، ويجب أن يكون الطول والوزن وفقًا لمخطط المملكة القياسي.
  6. الطول الأدنى: 155 سم
  7. أن يجتاز تقييم الفحص وفقًا لمعايير المملكة.
  8. مظهر عام لطيف.
  9. النظافة الشخصية الجيدة.
  10. يجب أن تكون الأسنان في حالة جيدة.
  11. الجلد الصافي للوجه واليدين ضروري.
  12. لا يُسمح بالوشم المرئي وثقب الجسم
  13. مناسب طبيًا لهذا الدور الصعب وفقًا للتحقق الطبي من المملكة.
2.مضيف مقصورة (مواطن ذكر)
المؤهلات والخبرة 
  1. المؤهل التعليمي ، الحد الأدنى من الثانوية العامة.
  2. الحد الأدنى من المعدل التراكمي المقبول هو 2.0 من 4 / 3.0 من 5/70٪
  3. تحقيق المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية.
  4. أن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة (بالتقويم الميلادي).
  5. الحد الأدنى لمدى الذراع 212 سم على أطراف الأصابع ، ويجب أن يكون الطول والوزن وفقًا لمخطط المملكة القياسي.
  6. الطول الأدنى: 155 سم
  7. أن يجتاز تقييم الفحص وفقًا لمعايير المملكة.
  8. مظهر عام لطيف.
  9. النظافة الشخصية الجيدة.
  10. يجب أن تكون الأسنان في حالة جيدة.
  11. الجلد الصافي للوجه واليدين ضروري.
  12. لا يُسمح بالوشم المرئي وثقب الجسم
  13. مناسب طبيًا لهذا الدور الصعب وفقًا للتحقق الطبي من المملكة .
3.متخصص أول إستراتيجية وتخطيط أسطول
المؤهلات والخبرة 
  1. مهارات قوية في حل المشكلات
  2. مطلوب درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية ، الطيران ، الميكانيكية ، الهندسة الكهربائية أو أي مجال ذي صلة.
  3. خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات مع سنتين منها على الأقل في وظيفة ذات صلة.
4.مدير العمليات الأرضية
المؤهلات والخبرة:
  1. الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في الهندسة ، وإدارة الأعمال ، والمالية ، والعلوم ، وتكنولوجيا المعلومات.
  2. مطلوب خبرة لا تقل عن 9 سنوات.
. مطلوب خبرة لا تقل عن 4 سنوات في وظيفة ذات صلة.
. مطلوب خبرة لا تقل عن 3 سنوات في دور إداري / إشرافي.
5.طاهٍ على متن الطائرة

المؤهلات والخبرة :
  1. خبرة لا تقل عن سنتين كشيف ديمي دي بارتي.
  2. يفضل الحصول على درجة تعليمية في فن الطهي.
  3. يفضل خبرة في المطبخ المتوسطي والعربي.
  4. مستوى 5/4 نجوم مرغوب فيه.
طريقة التقديم:

للتقديم والاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط من خلال الروابط التالية:

1. مضيفة مقصورره (اضغط هنا)

2..مضيف مقصورة (مواطن ذكر) (اضغط هنا)

3.وظائف اخري (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
الخطوط السعودية وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
«القوات البرية» تفتح باب القبول في الوحدات الخاصة والمظليين إلكترونياً

«القوات البرية» تفتح باب القبول في الوحدات الخاصة والمظليين إلكترونياً

منذ 5 سنوات
وظائف إدارية شاغرة بشركة المياه الوطنية.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف إدارية شاغرة بشركة المياه الوطنية.. التفاصيل ورابط التقديم

منذ سنة واحدة
جامعة أم القرى: اختبار برنامج الماجستير الموازي بقسم التاريخ الأربعاء المقبل

جامعة أم القرى: اختبار برنامج الماجستير الموازي بقسم التاريخ الأربعاء المقبل

منذ 7 سنوات
جامعة جازان تعلن توفر عدد من الوظائف الشاغرة

جامعة جازان تعلن توفر عدد من الوظائف الشاغرة

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *