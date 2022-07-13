بعد بيان الجيش عن مقتل عسكري على يد زميله.. عسكري كويتي ينهي حياته بالرصاص في ميدان الرماية

تواصل- فريق التحرير:

أقدم عسكري كويتي، على التخلص من حياته بإطلاق النار على نفسه بسلاح ناري داخل ميادين الرماية.

وحسب صحيفة الراى الكويتية، انتقل رجال الأمن والأدلة الجنائية للمعاينة؛ حيث وجد العسكري على الأرض والسلاح بجانبه.

وأفاد مصدر أمني- حسب الصحيفة- أنه تم إبلاغ النيابة بالواقعة، التي أتت بعد ساعات من بيان الجيش الكويتي، الذي أعلن فيه عن مقتل عسكري على يد زميله في أحد معسكرات الجيش.

وأوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش في الكويت في بيان لها، أن معسكرات المباركية التابعة للجيش شهدت صباح الثلاثاء وفاة أحد منتسبيها، وذلك إثر تعرضه لطلق ناري من قبل أحد زملائه، حيث تم تسليم المتسبب بالواقعة لجهة الاختصاص المعنية، وجـرى التحقيق معه لمعرفة تفاصيل وملابسات هذه الواقعة.

وأهابت رئاسة الأركان بوسائل الإعلام ومستخدمي برامج التواصل الاجتماعي ضرورة الحرص في التعامل مع مثل هذه الحوادث، وأخذ تفاصيلها من مصادرها الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، وذلك للإجابة والتوضيح عن أية معلومات أو أخبار قد يعتريها اللبس أو عدم الدقة.