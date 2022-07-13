بيان هام من «حساب المواطن» بشأن المعترضين على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 56

تواصل- فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 56.

وفي بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال “حساب المواطن”، إنه :” يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 56 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: اضغط هنا “.

وكان برنامج حساب المواطن، أكد أنه في حال تم إعادة تقديم الطلب قبل تاريخ 16 يوليو سيتم دراسة حالة أهلية المستفدي ضمن دورة شهر أغسطس.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين، ردا على سؤال من مستفيد بشأن دراسة الأهلية للدفعة الجديدة.

ورد البرنامج بقوله “أهلا بك، في حال تم إعادة تقديم الطلب قبل تاريخ 16 يوليو سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك ” دراسة الأهلية ” ضمن دورة الأهلية لشهر أغسطس”.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أودع في وقت سابق، مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والخمسين، وذلك بعد تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة بالتوجيه الكريم والمتضمنة إعادة فتح التسجيل في البرنامج وتقديم دعم إضافي للمستفيدين بمبلغ ثمانية مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022م.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري بأن زيادة الدعم للمستفيدين وصلت إلى 73% مقارنة بالدفعات السابقة، ليبلغ إجمالي الدعم لدفعة شهر يوليو بعد الدعم الإضافي أكثر من 3.1 مليار ريال .

أيضاً بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة أكثر من 10.2 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة قرابة 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 123 مليار ريال منها مليار وسبعين مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.