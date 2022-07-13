«الأرصاد» يراقب حالة مدارية في بحر العرب ويوضح مدى تأثيرها على المملكة

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قال المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الأربعاء، إنه يراقب تكون حالة مدارية في بحر العرب، والتي من المتوقع أن تتشكل يوم الجمعة المقبل، بمشيئة الله.

وأشار المتحدث الرسمي للمركز حسين القحطاني، إلى عدم وجود مؤشرات بتأثير مباشر للحالة على أجواء المملكة، مضيفا أن المركز مستمر في مراقبة مستجدات الحالة وسيتم التنويه عن أي مستجدات بشأنها.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة.

الحالة الجوية تشمل، كذلك مرتفعات مكة المكرمة وكذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي ولأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.