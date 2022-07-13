وفاة «الآغا حبيب» أقدم أغوات المسجد النبوي الشريف

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، وفاة الآغا حبيب محمد العفري، أحد أقدم أغوات المسجد النبوي.

وقالت الوكالة في نعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “انتقل إلى رحمة الله تعالى الآغا حبيب محمد العفري أحد أقدم أغوات المسجد النبوي الشريف الذين اختصهم الله بخدمة مسجد رسول الله في فترة من الزمن”.

وأضافت: “سيصلى عليه في المسجد النبوي اليوم الأربعاء بعد صلاة المغرب، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

و “الآغا” هو منصب قديم، ولكنه لا يوجد حاليًا، حيث يشير إلى رجل ينذر نفسه وعمره لخدمة الحجرة النبوية والمسجد النبوي الشريف.

كما تشمل وظيفة الأغا حمل مفاتيح الحجرة واستقبال الضيوف من الرؤساء وغيرهم، وهو من هؤلاء الملازمين للمسجد النبوي.