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استشاري: الزنك نادرًا ما يُعطى لوحده كفيتامين للأطفال
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الطفل

استشاري: الزنك نادرًا ما يُعطى لوحده كفيتامين للأطفال

استشاري: الزنك نادرًا ما يُعطى لوحده كفيتامين للأطفال
٠٥:٣٣:١٢ م، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت د. لمياء البراهيم طبيب استشاري طب أسرة، من خطورة إعطاء الزنك منفردا للأطفال كنوع من أنواع الفيتامينات.

وقالت البراهيم، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “نادرًا ما يعطى الزنك لوحده كفيتامين للأطفال وإنما يكون مع المكملات الغذائية”.

 

وأضافت أن حاجة الطفل له قليلة مقارنة مع فيتامين د والحديد الأكثر شيوعا في النقص.

وتابعت د. لمياء البراهيم أن الزنك كذلك بحسب علمي لا علاقة له بتحسين الطول، وأيضا الأبحاث هي مسؤولية الجامعات ومراكز الأبحاث في هذا المجال”.

الكلمات الدلالية:
استشاري الزنك الطفل لمياء البراهيم

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