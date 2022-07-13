استشاري: الزنك نادرًا ما يُعطى لوحده كفيتامين للأطفال

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حذرت د. لمياء البراهيم طبيب استشاري طب أسرة، من خطورة إعطاء الزنك منفردا للأطفال كنوع من أنواع الفيتامينات.

وقالت البراهيم، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “نادرًا ما يعطى الزنك لوحده كفيتامين للأطفال وإنما يكون مع المكملات الغذائية”.

وأضافت أن حاجة الطفل له قليلة مقارنة مع فيتامين د والحديد الأكثر شيوعا في النقص.

وتابعت د. لمياء البراهيم أن الزنك كذلك بحسب علمي لا علاقة له بتحسين الطول، وأيضا الأبحاث هي مسؤولية الجامعات ومراكز الأبحاث في هذا المجال”.