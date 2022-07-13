استشاري: الزنك نادرًا ما يُعطى لوحده كفيتامين للأطفال
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حذرت د. لمياء البراهيم طبيب استشاري طب أسرة، من خطورة إعطاء الزنك منفردا للأطفال كنوع من أنواع الفيتامينات.
وقالت البراهيم، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “نادرًا ما يعطى الزنك لوحده كفيتامين للأطفال وإنما يكون مع المكملات الغذائية”.
وأضافت أن حاجة الطفل له قليلة مقارنة مع فيتامين د والحديد الأكثر شيوعا في النقص.
وتابعت د. لمياء البراهيم أن الزنك كذلك بحسب علمي لا علاقة له بتحسين الطول، وأيضا الأبحاث هي مسؤولية الجامعات ومراكز الأبحاث في هذا المجال”.
نادرا مايعطى الزنك لوحده كفيتامين للأطفال
وانما يكون مع المكملات الغذائية
وحاجة الطفل له قليلة مقارنة مع فيتامين د والحديد الاكثر شيوعا في النقص
كذلك الزنك بحسب علمي لا علاقة له بتحسين الطول
وايضا الأبحاث هي مسؤولية الجامعات ومراكز الأبحاث https://t.co/uL4MeoMIvC
— د.لمياء البراهيم (@DrLalibrahim) July 13, 2022