يزور المملكة الجمعة المقبلة.. لا غنى لساكن البيت الأبيض عن الرياض

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في زيارة لمدة يومين، يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة يوم الجمعة المقبلة الموافق الخامس عشر من يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن خلال زيارته، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الأمير محمد بن سلمان ولى العهد.

كما يجتمع في اليوم الثاني من الزيارة، بقادة دول الخليج ومصر والأردن والعراق، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ بداية رئاسة بايدن في العشرين من يناير من عام 2021.

ووفقًا لـ”الإخبارية” فإن الزيارة تأتي تعزيزًا للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والرغبة المشتركة في تطويرها في كافة المجالات، ومناقشة أهم الملفات؛ مثل مواجهة روسيا، والتموضع في أفضل وضع ممكن لمواجهة الصين، وضمان مزيد من الاستقرار في الشرق الأوسط، كمحاور تحدث عنها بايدن أنه سيناقشها خلال زيارته إلى المملكة حسب تصريحاته لـصحيفة “واشنطن بوست”.

ويجمع بين الرياض وواشنطن مشتركات أهمها:

1 – الحرص على الأمن الإقليمي والعالمي.

2 – محاربة الإرهاب والتصدي لأنشطة إيران المزعجة وتهديداتها.

3 – استقرار المنطقة، والتزام البلدين بتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين.

4 – النمو الاقتصادي لصالح الشعبين المتطلعين لشراكة هادفة بناءة.

وتتجه العلاقات السعودية الأمريكية إلى بوصلتها الصحيحة، باتجاه تجديد عهود الشراكة بما يخدم مصالح البلدين، خصوصًا بعد أن اتضحت الرؤية بجلاء لساكن البيت الأبيض بأنه لا غنى عن الرياض.