الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
روبوت داخل المسجد الحرام لتوزيع المصاحف والكتب
يزور المملكة الجمعة المقبلة.. لا غنى لساكن البيت الأبيض عن الرياض
إعلان الطوارئ وحظر التجول في سريلانكا.. رئيس الوزراء يدعو لـ”الرد على المتظاهرين”
البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي أخطأ بشأن قنصلية القدس الشرقية
بدء المحادثات الروسية الأوكرانية بشأن أزمة الحبوب في إسطنبول
“الحج والعمرة” تكشف عن نظام “الضيف الخفي” لتحسين وتطوير الخدمات

أحدث الأخبار

يزور المملكة الجمعة المقبلة.. لا غنى لساكن البيت الأبيض عن الرياض

يزور المملكة الجمعة المقبلة.. لا غنى لساكن البيت الأبيض عن الرياض
٠٤:٥٩:٤١ م، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

في زيارة لمدة يومين، يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة يوم الجمعة المقبلة الموافق الخامس عشر من يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن خلال زيارته، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الأمير محمد بن سلمان ولى العهد.

كما يجتمع في اليوم الثاني من الزيارة، بقادة دول الخليج ومصر والأردن والعراق، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ بداية رئاسة بايدن في العشرين من يناير من عام 2021.

ووفقًا لـ”الإخبارية” فإن الزيارة تأتي تعزيزًا للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والرغبة المشتركة في تطويرها في كافة المجالات، ومناقشة أهم الملفات؛ مثل مواجهة روسيا، والتموضع في أفضل وضع ممكن لمواجهة الصين، وضمان مزيد من الاستقرار في الشرق الأوسط، كمحاور تحدث عنها بايدن أنه سيناقشها خلال زيارته إلى المملكة حسب تصريحاته لـصحيفة “واشنطن بوست”.

ويجمع بين الرياض وواشنطن مشتركات أهمها:

1 – الحرص على الأمن الإقليمي والعالمي.

2 – محاربة الإرهاب والتصدي لأنشطة إيران المزعجة وتهديداتها.

3 – استقرار المنطقة، والتزام البلدين بتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين.

4 – النمو الاقتصادي لصالح الشعبين المتطلعين لشراكة هادفة بناءة.

وتتجه العلاقات السعودية الأمريكية إلى بوصلتها الصحيحة، باتجاه تجديد عهود الشراكة بما يخدم مصالح البلدين، خصوصًا بعد أن اتضحت الرؤية بجلاء لساكن البيت الأبيض بأنه لا غنى عن الرياض.

الكلمات الدلالية:
أمريكا إيران الرياض الصين بايدن بايدن في الرياض روسيا واشنطن

مواد ذات صلة

المزيد
توقعات الأرصاد: هطول أمطار رعدية على الشرقية والرياض والقصيم

توقعات الأرصاد: هطول أمطار رعدية على الشرقية والرياض والقصيم

منذ 6 سنوات
بالفيديو.. قائد ميداني بالقوات المشتركة: من يقترب من حدودنا نقتله

بالفيديو.. قائد ميداني بالقوات المشتركة: من يقترب من حدودنا نقتله

منذ 7 سنوات
«الصحة»: 133 إصابة جديدة بـ«كورونا» في المملكة وتعافي 259 حالة

«الصحة»: 133 إصابة جديدة بـ«كورونا» في المملكة وتعافي 259 حالة

منذ 3 أشهر
موجز الصباح| ضوابط صرف علاوة مكافحة الإرهاب.. ووفاة مبتعث بأمريكا جراء اعتداء وحشي

موجز الصباح| ضوابط صرف علاوة مكافحة الإرهاب.. ووفاة مبتعث بأمريكا جراء اعتداء وحشي

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *