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البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي أخطأ بشأن قنصلية القدس الشرقية
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دولي

البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي أخطأ بشأن قنصلية القدس الشرقية

البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي أخطأ بشأن قنصلية القدس الشرقية
٠٤:٥٠:٣٠ م، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

أعلن البيت الأبيض، أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أخطأ بخصوص رغبة واشنطن بإقامة قنصلية بالقدس الشرقية، بحسب ما أفادت قناة العربية.

قنصلية القدس الشرقية

وقال سوليفان للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: “موقفنا هو أننان نريد قنصلية بالقدس الشرقية، وسنستمر في القيام بذلك خلال الرحلة، كما أن المحادثات جارية”.

يأتي ذلك بالتزامن مع وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط في مستهل جولته في المنطقة،

الزيارة الأولى منذ انتخابه رئيسًا

ووصل الرئيس الأمريكي إلى الأراضي المحتلة اليوم بعدما غادر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء الولايات المتحدة عبر قاعدة سانت أندرو العسكرية بولاية ماريلاند، فى مستهل جولة شرق أوسطية هى الأولى منذ انتخابه رئيسًا للبلاد.

وأفاد بيان صدر عن الخارجية الأمريكية نشر على موقعها الإلكتروني أن الرحلة تهدف إلى التشاور مع مسؤولي عدد من الدول بشأن مجموعة من الأولويات، بما في ذلك تعميق العلاقات الأمريكية عبر المنطقة، والأمن الإقليمي، ومواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك تلك التي تشكلها إيران.

ويرافق وزير الخارجية الأمريكي “أنطوني بلينكين”، الرئيس الأمريكي جو بايدن في رحلته إلى المملكة العربية السعودية والضفة الغربية، والتي بدأت اليوم الأربعاء وتستمر حتى 16 يوليو الجاري.

الكلمات الدلالية:
القدس الشرقية امريكا بايدن جيك سوليفان

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