“الحج والعمرة” تكشف عن نظام “الضيف الخفي” لتحسين وتطوير الخدمات

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الحج والعمرة، عن نظام “الضيف الخفي” وهو أحد برامج الوزارة التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة.

وأوضحت الوزارة أن نظام “الضيف الخفي” يقوم على أن شخصًا يتقمص دور الحاج، ويعايش كافة التفاصيل التي يمر بها الحاج الحقيقي.

وأفادت “الحج والعمرة: أن أهداف برنامج الضيف الخفي هي:

1- تحسين جودة الخدمات المقدمة، في كل مرحلة يمر منها الحاج.

2- إجراء التدخلات اللحظية للخدمات التي سجلت مؤشرات دون المستوى المطلوب.

3- تغطية شاملة لكافة مراحل رحلة الحج.

ويعمل “الضيف الخفي” على تقييم عدد من النقاط وهي: