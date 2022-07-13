إعلان الطوارئ وحظر التجول في سريلانكا.. رئيس الوزراء يدعو لـ”الرد على المتظاهرين”

وقال ويكريميسنج، في بيان بثه التليفزيون السريلانكي، إن المتظاهرين: “يريدون منعي من تولي مسؤولياتي بصفتي رئيسًا بالإنابة”، مضيفًا: “لا يمكن أن نسمح لفاشيين بالسيطرة على السلطة”.

واقتحم متظاهرون مناهضون للحكومة مكاتب رئيس الوزراء الأربعاء، بعيد تعيينه رئيسًا بالإنابة، وفق شهود عيان، كما ذكرت “سكاي نيوز عربية”.

وتمكن الرئيس السريلانكي من الفرار بعد محاولات فاشلة، إذ نجح أخيرًا في أن يلوذ بالهرب إلة جزر المالديف القريبة، على متن طائرة عسكرية، وسط احتجاجات حاشدة على أزمة البلاد الاقتصادية.