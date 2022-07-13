بدء المحادثات الروسية الأوكرانية بشأن أزمة الحبوب في إسطنبول

تواصل – فريق التحرير:

بدأت منذ قليل جولة جديدة من المحادثات الروسية الأوكرانية في العاصمة التركية إسطنبول، بشأن أزمة نقل الحبوب.

وأوضح رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أن قضية استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية يجب حلها برعاية الأمم المتحدة، مؤكدًا أن مفاوضات اسطنبول ستبحث الملاحة في البحر الأسود وتشغيل الممرات البحرية لتصدير الحبوب، وأن موقف جيشه القوي في البحر الأسود سيسمح بعودة الملاحة الآمنة للسفن.

وكشف وزير الخارجية الأوكراني، أن بلاده على وشك إبرام صفقة مع روسيا لتصدير الحبوب لكن القضايا الأمنية بحاجة إلى حل، لافتًا إلى أن روسيا تعلم أنه إذا صدرت كييف الحبوب ستحصل على دخل من الأسواق الدولية وهذا سيجعلها أقوى، مشيرًا إلى أن قضية رفع الحظر عن الموانئ الأوكرانية ينبغي أن تحل وفق قرارات الأمم المتحدة.

فيما أكد وزارة البنية التحتية الأوكرانية، أن ما لا يقل عن 16 سفينة تجارية دخلت الموانئ الأوكرانية عبر نهر الدانوب لنقل الحبوب.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الروسية، أنه هناك أيضًا إمكانية لاستمرار عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد عام 2024 إذا استمر الطلب الأوروبي وظل نظام النقل عبر أوكرانيا قائمًا.