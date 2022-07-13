6 خطوات لتبريد الجسم في حالات الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري

تواصل- فريق التحرير

نصحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، باتباع عدة طرق وخطوات لتبريد الجسم في حالات الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وأوضحت، صحة الرياض في إنفوجراف عبر حسابها على تويتر، أن 6 خطوات مهمة من شأنها تبريد الجسم في حالات ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وتتمثل هذه الطرق والخطوات في:

1- رش الجسم بالماء البارد، ثم الجلوس أمام المروحة.

2- الانتقال إلى منطقة مظللة أو الذهاب إلى مبنى أو سيارة مكيفة.

3- أخذ حمام بارد أو غمر الجسم في حوض الاستحمام.

4- شرب كمية كافية من المياه.

5- خلع أي ملابس زائدة.

6- وضع كمادات باردة على الرقبة والإبطين.

كان حساب “عش بصحة” التابع لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أكد أن الإجهاد الحراري وضربة الشمس كلاهما يحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم، وذلك بسبب الطقس الحار، لكن ضربة الشمس أخطر وأعراضها أكثر شدة.

وشددت “الصحة”، على ضرورة الاحتماء في المظلة لتفادي الأمرين، قائلة :” #صاحب ظلك في الحالتين لتحمي نفسك بإذن الله”.

وفي هذا السياق، وزعت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية (4000) مظلة شمسية على الحجاج والعاملين في المسجد الحرام لحمايتهم من أشعة الشمس .

ويأتي ذلك ضمن مبادرة ”اجتماعي” بعنوان “مظلة الحرمين” أحد برامج حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي أطلقتها بعنوان “خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا في عامها العاشر ” تحت شعار الجودة والريادة في حسن الهداية وتميز الرفادة وكرم الوفادة والتي تهدف إلى تقديم عدة مبادرات وبرامج لتوفير أرقى وأفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وخدمة ضيوف الرحمن.

وهدفت المبادرة لحماية الحجاج من حرارة الشمس خلال أدائهم مناسكهم، والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، وأبطال الأمن والصحة، والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.