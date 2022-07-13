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صحة

3 آثار سيئة تحدث للجسم عند اعتياده على المسكنات

3 آثار سيئة تحدث للجسم عند اعتياده على المسكنات
٠٤:٣٥:٠٣ م، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر، ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، من تعاطي الأدوية المسكنة بكثرة.

وبيّن النمر 3 آثار سيئة تحدث للجسم عند اعتياده على المسكنات وهي:

1- إهمال المرض الأصلي وعدم علاجه، مما قد يؤدي إلى مضاعفات.

٢- زيادة احتمالية ظهور أعراض جانبية للمسكنات.

٣- ظهور صداع المسكنات.

فيما لفت متخصصون إلى خطورة إدمان المسكنات، وما يسببه من مشكلات صحية، مشددين على ضرورة استشارة الطبيب المختص، قبل تناول أي دواء مسكن، حتى وإن كانت أعراضه الجانبية بسيطة.

ومن ضمن تأثيرات المسكنات على الجسم:

  • عدم استجابة الجسم.
  • التقيؤ والدوخة والصداع.
  • الإغماء وفقدان الوعي.
  • بطء نبضات القلب.
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إدمان المسكنات الأدوية المسكنة تحذيرات طبية نصائح طبية

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