بنجاح موسم الحج.. خادم الحرمين يتلقى التهاني من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية

تواصل – واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالًا هاتفيًا اليوم، من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية، وذلك للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام.

* قطر

وتلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالًا هاتفيًا من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك، وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لسموه على تهنئته الأخوية، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير والبركات.

* الإمارات

كما تلقى خادم الحرمين اتصالًا من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام، وقد شكر خادم الحرمين الشريفين، سموه على تهنئته الأخوية وما أبداه من مشاعر صادقة، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والمسرات.

* البحرين

فيما تلقى اتصالًا من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام، وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لجلالته على مشاعره وتهنئته الأخوية، سائلاً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن الجميع صالح الأعمال.

* مصر

وللتهنئة بعيد الأضحى ونجاح موسم الحج، تلقى خادم الحرمين اتصالًا، من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لفخامته على تهنئته ومشاعره الصادقة، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والأمة الإسلامية جمعاء بالنماء والخير.

* تونس

وتلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالًا من أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، وهنأ فخامته، خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك، معبراً عن شكره على ما تقدمه المملكة من خدمات وتيسير لحجاج بيت الله الحرام.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تقديره لفخامته على مشاعره الأخوية، مؤكدًا حرص المملكة وتسخيرها الإمكانات كافة لراحة الحجاج، داعياً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم.

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