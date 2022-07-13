تنبيه متقدم من “الأرصاد”: تساقط أمطار على جازان وعسير حتى المساء

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا من هطول أمطار رعدية ونشاط للرياح السطحية على عدد من مناطق المملكة، خاصة المناطق الجنوبية.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة يصاحبها رياح وأتربة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، في هذه المناطق:

1 – منطقة نجران، وتشمل ” بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش والخرخير وشرورة ويدمة”.

2 – منطقة الباحة، وتشمل “الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي “.

3 – منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب”.

4 – منطقة جازان، تشمل محافظات ” الحرث، والعارضة، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وضمد، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، ومركز الفطيحة التابع لمحافظة بيش وجزر فرسان، والدرب والأجزاء الساحلية”.

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الرعدية والرياح النشطة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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