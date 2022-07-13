“الصحة” تُعلن تسجيل 480 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 598 حالة

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تقريرها عن حالة متابعة مستجدات فيروس كورونا بالمملكة آخر الـ 24 ساعة الماضية، من حيث الإصابات والوفيات وحالات التعافي.

وأوضحت الوزارة، أنها سجلّت 480 إصابة جديدة بفيروس، فيما رصدت تعافي 598 حالة، مع تسجيل حالتي وفاة.

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وأكدت أن إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 801,349 حالة، من بينها 5,904 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة.

وأشارت إلى أن إجمالي حالات التعافي، بلغ 786,220 حالات، في حين بلغت حصيلة الوفيات 9,225 حالة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.