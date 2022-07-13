مشادة كلامية تتحول إلى اشتباك بالأيدي بين عمالة مخالفة ومدير موقع استثماري في جدة

تواصل – فريق التحرير:

وثقت كاميرات مراقبة، مشادة كلامية تحولت إلى اشتباك بالأيدي بين أفراد عمالة مخالفة ومدير موقع استثماري بأحد المواقع الترفيهية على الواجهة البحرية التابعة لأمانة جدة.

وبحسب التفاصيل التي سردها عبدالسلام الشهري مدير الموقع لـ” تواصل” أفاد “بأنه مستثمر يمارس عمله في المكان بشكل رسمي من قبل أمانة جدة بموجب عقد موقع بين الطرفين بهدف تقديم عدد من الخدمات الترفيهية لمرتادي الكورنيش، مع اتخاذ إجراءات السلامة والالتزام بالتوجيهات المنظمة في عقد الاستثمار”.

وأضاف الشهري “أنه فوجئ بهؤلاء العمالة المخالفة يقومون بالاشتباك بالأيدي مع فريق العمل”

وتابع “كما أظهرت عدد من الكاميرات الموثقة أنهم يأتون بمعدات ليقومون بتأجيرها بطريقة عشوائية وللعلم فهؤلاء عمالة غير نظامية، وليس بيننا وبينهم تنسيق ولا توجد لديهم إجراءات السلامة، ويعتبر هذا تجاوز على هذه المواقع المحددة بنشاطات محددة تفتتح مجال الاستثمار والأمان للمستثمر”.

وقال مدير الموقع “نحن كمؤسسة مقدمة للخدمة نعاني بشكل كبير من هؤلاء العمالة العشوائية، ونأمل من الجهات المسؤولة مساندتنا في القيام بعملنا بالشكل المناسب”.

وختم قائلا: “عبر صحيفة “تواصل” نوجه هذا النداء للجهات المختصة لمعالجة هذه التجاوزات ورد الاعتبار لفريق العمل بعد هذه الاعتداءات والتجاوزات”.

ومن جانبها لم تصدر الجهات المختصة بيانا حول ملابسات الواقعة حتى الساعة.