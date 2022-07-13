«مدني الرياض» يُنقذ امرأة بعد احتجازها في منزل محترق بحي الملك فيصل
تواصل – فريق التحرير:
باشر الدفاع المدني بالعاصمة الرياض، اليوم، حادث اشتعال وميضي في منزل بحي الملك فيصل، بسبب تسرب الغاز.
ونتج عن الحادث احتجاز امرأة داخل المنزل، وأوضح “مدني الرياض” أنه تم إنقاذها، ونقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
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ويستمر عمل الدفاع المدني في مختلف مناطق المملكة، في مباشرة الحوادث الطارئة والتعامل معها بالسرعة المطلوبة.