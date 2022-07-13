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عاجل.. خادم الحرمين يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس دولة الإمارات وملك مملكة البحرين

عاجل.. خادم الحرمين يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس دولة الإمارات وملك مملكة البحرين
٠٢:١٩:٣٤ م، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين، سموه على تهنئته الأخوية وما أبداه من مشاعر صادقة، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والمسرات.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لجلالته على مشاعره وتهنئته الأخوية، سائلاً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن الجميع صالح الأعمال.

الكلمات الدلالية:
اتصال هاتفي الإمارات البحرين خادم الحرمين

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