الزعاق يوضح مواسم الالتقاء والتفرق بين البادية والحاضرة

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أوضح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق، مواسم الالتقاء والتفرق بين البادية والحاضرة.

وقال الزعاق: “مع دخول موسم الصيف، يهجر البادية الصحراء، إلى مواني المياه، لحاجتهم إلى السقيا، بينما يتجه الحاضرة إلى المزارع، ويسمونها بالمقيظ، أي المكان الذي ينتقلون إليه طوال موسم القيظ”.

وأضاف الزعاق أن سكان المناطق التهامية، أو المناطق الساحلية الحارة الرطبة يتركون هذه المناطق إلى الأماكن الباردة المرتفعة، مفسرًا ذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها، فيما يصل رمض الأرض إلى غايته، وتهب فيه رياح السموم الجافة الحارة.

فيما بيّن خبير الأرصاد أن الانتقال والترحل بين طبقات النسيج الاجتماعي، الحاضرة والبادية والبحارة، هو أساس تبادل المنابع بينهم، حسية ومعنوية.