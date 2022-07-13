شاهد كيف احتفى آخر قطارات المشاعر بعد انتهاء مهمته في نقل حجاج بيت الله؟

تواصل- فريق التحرير

بعد إنجاز مهمته في نقل أكثر من مليون حاج من ضيوف الرحمن، أعلنت الخطوط السعودية “SAR”، انتهاء رحلات قطار المشاعر.

ونشرت الخطوط السعودية “SAR” على “تويتر” فيديو لآخر قطارات المشاعر يطلق أصوات المنبه احتفاءً بوصوله إلى المهجع بعد إكمال مهامه في خدمة حجاج بيت الله الحرام بنجاح.

وجاءت العمليات التحضيرية على مرحلتين الأولى وهي مرحلة التشغيل ما قبل التحضيري وتم فيها تجهيز القطارات وتشغيلها في محاكاة لنمط تشغيل الحج، وذلك لاختبار وتقويم الأنظمة والمعدات في القطارات ومركز التحكم والمحطات.

في حين جاءت مرحلة التشغيل التحضيري لمحاكاة التشغيل الفعلي لموسم الحج الذي استمر لستين يومًا شهدت تجهيز القطارات وتشغيلها تدريجيًا وصولاً لطاقة التشغيل الكاملة لموسم الحج، وتم في هذه المرحلة اجراء 24 فرضية طوارئ اختتمت بالتدريب المتكامل الذي شاركت به جميع الجهات ذات العلاقة ومن بينها الدفاع المدني والهلال الأحمر وأمن المنشئات وغيرها.

وكان وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس الإدارة، المهندس صالح الجاسر، قد وقف الشهر الماضي على آخر الاستعدادت لقطار المشاعر وجاهزيته لموسم الحج ضمن متابعته لأعمال منظومة النقل في خدمة حجاج بيت الله الحرام،

كانت الخطوط الحديدية السعودية “سار”، قد أعلنت عن مواعيد حركة قطار المشاعر، لتشمل المحطات كلاً من عرفات ومزدلفة ومنى.

وبدأت حركة الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة الساعة 7 مساء الجمعة التاسع من ذو الحجة، وحتى الساعة 12:30 من صباح السبت 10 من ذي الحجة.

وقامت سار خلال الأشهر الماضية بإجراء عمليات الصيانة والاختبار لجاهزية القطارات والمحطات وذلك بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة لضمان تشغيل القطار بين محطاته التسع الموزعة بين المشاعر المقدسة وهي ثلاثٌ في كل من مشعر عرفات، ومشعر مزدلفة، ومشعر منى الذي تصل آخر محطاته إلى الدور الرابع من جسر الجمرات.