“الدفاع الروسية”: إسقاط 4 طائرات أوكرانية في مقاطعتي دونيستك وميكولايف

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها أسقطت 4 مقاتلات أوكرانية من بينها مقاتلتان من طراز سو 25 ومقاتلة سو- 24 وميج -29.

وأوضحت أنه تم استهداف مصنع السفن في ميكولايف والقضاء على أكثر من 350 عسكريا أوكرانيا وتدمير 20 آلية.

فيما كشفت هيئة الأركان الأوكرانية، أن القوات الروسية استهدفت مدينة خاركيف بقصف مدفعي شمل ١٢ بلدة في المنطقة، مؤكدة أن القوات الروسية قصفت ١١ بلدة في دونيتسك، وأن قواتها صدت هجمات عدة في المنطقة.

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وأكد وزير الخارجية الأوكراني، أن بلاده على وشك إبرام صفقة مع روسيا لتصدير الحبوب لكن القضايا الأمنية بحاجة إلى حل، لافتًا إلى أن روسيا ليست مهتمة بتصدير أوكرانيا للحبوب.

وأشارت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، إلى أن 16 سفينة تجارية دخلت الموانئ الأوكرانية عبر نهر الدانوب لنقل الحبوب.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الروسية، أن الخطوات التي ستتخذها موسكو ردًا على العقوبات الغربية عليها قد تكون مؤلمة جدًا للأوروبيين.