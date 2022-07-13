الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
“الدفاع الروسية”: إسقاط 4 طائرات أوكرانية في مقاطعتي دونيستك وميكولايف
النفط يصعد بشكل محدود.. وسط ترقب حذر لبيانات التضخم الأمريكية
استمرار تراجع أسعار الذهب في المملكة.. وعيار 24 يُسجل 207.98 ريال
الشروط ورابط التقديم.. “العمل عن بُعد” يُوفر وظائف شاغرة في عدة مجالات
نصائح مهمة للتعامل مع حساسية اللحوم الحمراء
قبل 60 عامًا.. فيديو قديم لأهم شوارع ومعالم “المدينة”

أحدث الأخبار

“الدفاع الروسية”: إسقاط 4 طائرات أوكرانية في مقاطعتي دونيستك وميكولايف

“الدفاع الروسية”: إسقاط 4 طائرات أوكرانية في مقاطعتي دونيستك وميكولايف
١٢:٥٨:٣٦ م، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها أسقطت 4 مقاتلات أوكرانية من بينها مقاتلتان من طراز سو 25 ومقاتلة سو- 24 وميج -29.

وأوضحت أنه تم استهداف مصنع السفن في ميكولايف والقضاء على أكثر من 350 عسكريا أوكرانيا وتدمير 20 آلية.

فيما كشفت هيئة الأركان الأوكرانية، أن القوات الروسية استهدفت مدينة خاركيف بقصف مدفعي شمل ١٢ بلدة في المنطقة، مؤكدة أن القوات الروسية قصفت ١١ بلدة في دونيتسك، وأن قواتها صدت هجمات عدة في المنطقة.

اقرأ أيضًا:

روسيا تُعلن تدمير منظومة صواريخ “هاربون” الأمريكية في أوكرانيا

بينهم 251 من دولتين عربيتين.. روسيا تنشر قائمة بأعداد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا

وأكد وزير الخارجية الأوكراني، أن بلاده على وشك إبرام صفقة مع روسيا لتصدير الحبوب لكن القضايا الأمنية بحاجة إلى حل، لافتًا إلى أن روسيا ليست مهتمة بتصدير أوكرانيا للحبوب.

وأشارت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، إلى أن 16 سفينة تجارية دخلت الموانئ الأوكرانية عبر نهر الدانوب لنقل الحبوب.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الروسية، أن الخطوات التي ستتخذها موسكو ردًا على العقوبات الغربية عليها قد تكون مؤلمة جدًا للأوروبيين.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا خاركيف دونيستك روسيا موانئ أوكرانيا نقل الحبوب

مواد ذات صلة

المزيد
محكمة صهيونية تقرر سجن أصغر أسيرة مقدسية 6 سنوات

محكمة صهيونية تقرر سجن أصغر أسيرة مقدسية 6 سنوات

منذ 5 سنوات
«شرطة القصيم» توقِع بلص سرق 15 مسجدًا (صور)

«شرطة القصيم» توقِع بلص سرق 15 مسجدًا (صور)

منذ 5 سنوات
“التجارة” تُغلق مستودع عطور ينتحل ماركات عالمية بالرياض (صور)

“التجارة” تُغلق مستودع عطور ينتحل ماركات عالمية بالرياض (صور)

منذ 8 سنوات
«الداخلية»: مقتل المطلوب أمنياً «وليد العريض» بالعوامية

«الداخلية»: مقتل المطلوب أمنياً «وليد العريض» بالعوامية

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *