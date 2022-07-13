الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
قطع بث التلفزيون السريلانكي بعد اقتحامه من قبل المتظاهرين
“الدفاع الروسية”: إسقاط 4 طائرات أوكرانية في مقاطعتي دونيستك وميكولايف
النفط يصعد بشكل محدود.. وسط ترقب حذر لبيانات التضخم الأمريكية
استمرار تراجع أسعار الذهب في المملكة.. وعيار 24 يُسجل 207.98 ريال
الشروط ورابط التقديم.. “العمل عن بُعد” يُوفر وظائف شاغرة في عدة مجالات
نصائح مهمة للتعامل مع حساسية اللحوم الحمراء

دولي

قطع بث التلفزيون السريلانكي بعد اقتحامه من قبل المتظاهرين

قطع بث التلفزيون السريلانكي بعد اقتحامه من قبل المتظاهرين
٠١:٠٤:٤١ م، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قطع التلفزيون السريلانكي، اليوم، البث المباشر، إثر اقتحام متظاهرين لمبنى التلفزيون، حسبما أوردت وسائل إعلام.

واقتحم عشرات الآلاف من المتظاهرين، اليوم، مكتب رئيس الحكومة رانيل ويكرم سينجه مطالبين باستقالته، ورغم التعزيزات الأمنية والتواجد الشرطي المكثف إلا أن المتظاهرين وصلوا إلى مكتب رئيس الوزراء.

فيما أضرم محتجون النار في منزل رئيس الوزراء، على خلفية مظاهرات تجتاح العاصمة كولومبو وأنحاء البلاد مطالبة برحيل الرئيس جوتابايا راجاباكسا.

وكان رئيس الوزراء قد أبدى يوم السبت، موافقة على الاستقالة، بينما اقتحم متظاهرون مقر إقامة الرئيس ومكتبه، احتجاجًا على أزمة اقتصادية شديدة تعصف بالبلاد.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة، أن الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا غادر البلاد جوًا إلى جزر المالديف.

وأضافت المصادر، أن الرئيس راجاباكسا غادر البلاد على متن طائرة عسكرية متوجهة إلى جزر المالديف المجاورة، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكان الزعيم البالغ من العمر 73 عامًا وزوجته وحارسه الشخصي من بين أربعة ركاب على متن طائرة من طراز أنتونوف 32 أقلعت من المطار الدولي الرئيس.

الكلمات الدلالية:
جزر المالديف جوتابايا راجاباكسا رئيس سريلانكا مظاهرات سريلانكا

مواد ذات صلة

المزيد
أمين عام الناتو يزور موسكو قبل كييف.. وزيلينسكي يندد

أمين عام الناتو يزور موسكو قبل كييف.. وزيلينسكي يندد

منذ 3 أشهر
تركيا تعين “والياً” للسوريين على المناطق الخارجة عن سيطرة النظام

تركيا تعين “والياً” للسوريين على المناطق الخارجة عن سيطرة النظام

منذ 10 سنوات
القذافي يشكل جيشا من النساء والأطفال استعدادا لغزو بري

القذافي يشكل جيشا من النساء والأطفال استعدادا لغزو بري

منذ 11 سنة
استشهاد فلسطينيين وإصابة ثالث جراء انفجار بمبنى في قطاع غزة

استشهاد فلسطينيين وإصابة ثالث جراء انفجار بمبنى في قطاع غزة

منذ 4 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *