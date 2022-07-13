قطع بث التلفزيون السريلانكي بعد اقتحامه من قبل المتظاهرين

تواصل – فريق التحرير:

قطع التلفزيون السريلانكي، اليوم، البث المباشر، إثر اقتحام متظاهرين لمبنى التلفزيون، حسبما أوردت وسائل إعلام.

واقتحم عشرات الآلاف من المتظاهرين، اليوم، مكتب رئيس الحكومة رانيل ويكرم سينجه مطالبين باستقالته، ورغم التعزيزات الأمنية والتواجد الشرطي المكثف إلا أن المتظاهرين وصلوا إلى مكتب رئيس الوزراء.

فيما أضرم محتجون النار في منزل رئيس الوزراء، على خلفية مظاهرات تجتاح العاصمة كولومبو وأنحاء البلاد مطالبة برحيل الرئيس جوتابايا راجاباكسا.

وكان رئيس الوزراء قد أبدى يوم السبت، موافقة على الاستقالة، بينما اقتحم متظاهرون مقر إقامة الرئيس ومكتبه، احتجاجًا على أزمة اقتصادية شديدة تعصف بالبلاد.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة، أن الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا غادر البلاد جوًا إلى جزر المالديف.

وأضافت المصادر، أن الرئيس راجاباكسا غادر البلاد على متن طائرة عسكرية متوجهة إلى جزر المالديف المجاورة، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكان الزعيم البالغ من العمر 73 عامًا وزوجته وحارسه الشخصي من بين أربعة ركاب على متن طائرة من طراز أنتونوف 32 أقلعت من المطار الدولي الرئيس.