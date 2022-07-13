الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
النفط يصعد بشكل محدود.. وسط ترقب حذر لبيانات التضخم الأمريكية
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النفط يصعد بشكل محدود.. وسط ترقب حذر لبيانات التضخم الأمريكية

النفط يصعد بشكل محدود.. وسط ترقب حذر لبيانات التضخم الأمريكية
١٢:٤٦:١٩ م، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما انخفضت أمس إلى ما دون 100 دولار للبرميل، للمرة الأولى منذ أبريل الماضي، لكن المكاسب كانت محدودة وسط ترقب قبيل بيانات التضخم الأمريكية التي قد تضعف السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.5 % إلى 99.97 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا، أو 0.5% إلى 95.27 دولار.

كما ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.8 مليون برميل، في الأسبوع الماضي، بنهاية الثامن من يوليو، بينما زادت مخزونات البنزين ثلاثة ملايين برميل.

وكذلك ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.3 مليون برميل، وفقا لمصادر السوق، نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، كما أورد موقع “Investing”.

من جانبها، توقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” في تقرير شهري، صدر أمس الثلاثاء، ارتفاع الطلب العالمي على النفط في عام 2023.

وأشار التقرير إلى احتمالة أن يستمر الضغط على الإمدادات بالسوق، وقدرت أن هناك حاجة إلى ضخ 900 ألف برميل إضافية يوميا من النفط من أعضائها في عام 2023 لتحقيق التوازن في السوق.

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط العقود الآجلة خام برنت معهد البترول الأمريكي منظمة أوبك

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