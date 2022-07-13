الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
الشروط ورابط التقديم.. “العمل عن بُعد” يُوفر وظائف شاغرة في عدة مجالات
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الشروط ورابط التقديم.. “العمل عن بُعد” يُوفر وظائف شاغرة في عدة مجالات

الشروط ورابط التقديم.. “العمل عن بُعد” يُوفر وظائف شاغرة في عدة مجالات
١٢:٤١:٠١ م، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع لوزارة التنمية البشرية، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة، من مختلف المؤهلات للعمل في عدد من التخصصات، وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه:.

* المسميات الوظيفية:

1 – أخصائي تسويق إلكتروني.

2 – أخصائي عقود.

3 – كاتب بيانات عملاء.

4 – كاتب استعلامات سياحية.

* نبذة:

ويعتبر برنامج العمل عن بُعد، هو منصة خدمات تقدم للباحثين عن عمل توفير خدمة بناء السيرة الذاتية للباحث والتقديم على وظائف عمل عن بعد المنشآت، عن طريق التسجيل في البوابة والتعاقد مع مزودي الخدمة، وعرض الوظائف المتاحة للعمل عن بعد مزودي الخدمة، من خلال التسجيل في البوابة والتعاقد مع المنشآت الراغبة في توظيف عاملين عن بُعد من الخريجين في مختلف أنحاء المملكة، وتقديم التقارير اللازمة للمتابعة والمراقبة.

* التقديم:

للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:

رابط التقديم : (اضغط هنا)

الكلمات الدلالية:
برنامج العمل عن بعد خدمات إلكترونية وزارة التنمية البشرية وظائف شاغرة

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