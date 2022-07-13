استمرار تراجع أسعار الذهب في المملكة.. وعيار 24 يُسجل 207.98 ريال

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استمر هبوط أسعار الذهب في الملكة اليوم، منذ أكثر من أسبوع مضى، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 207.98 ريال، أي ما يعادل 55.46 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 190.64 ريال/ 50.84 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في المملكة 181.98 ريال/ 48.53 دولار، بتراجع عن أسعار أمس الثلاثاء، التي بلغت 182.19 ريال/ 48.58 دولار، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 155.98 ريال/ 41.60 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع” نحو 6468.75 ريال/ 1725 دولارًا، في حين بلغ سعر البيع 6427.50 ريال/2628 دولارًا.

وعالميًا، استقرت أسعار الذهب اليوم بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية.

فيما استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1725.83 دولار للأوقية، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب الأمريكي 0.2 % إلى 1722.00 دولار.