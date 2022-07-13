الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
استمرار تراجع أسعار الذهب في المملكة.. وعيار 24 يُسجل 207.98 ريال
الشروط ورابط التقديم.. “العمل عن بُعد” يُوفر وظائف شاغرة في عدة مجالات
نصائح مهمة للتعامل مع حساسية اللحوم الحمراء
قبل 60 عامًا.. فيديو قديم لأهم شوارع ومعالم “المدينة”
مدينة الحجاج في منفذ عمار تُودّع ضيوف الرحمن
يعودون بحجّ مبرور وذنب مغفور.. كيف ودّع ضيوف الرحمن المناسك؟ (فيديو وصور)

أحدث الأخبار

استمرار تراجع أسعار الذهب في المملكة.. وعيار 24 يُسجل 207.98 ريال

استمرار تراجع أسعار الذهب في المملكة.. وعيار 24 يُسجل 207.98 ريال
١٢:٤٣:١٩ م، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

استمر هبوط أسعار الذهب في الملكة اليوم، منذ أكثر من أسبوع مضى، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 207.98 ريال، أي ما يعادل 55.46 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 190.64 ريال/ 50.84 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في المملكة  181.98 ريال/ 48.53 دولار، بتراجع عن أسعار أمس الثلاثاء، التي بلغت 182.19 ريال/ 48.58 دولار، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 155.98 ريال/ 41.60 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع” نحو 6468.75 ريال/ 1725 دولارًا، في حين بلغ سعر البيع 6427.50 ريال/2628 دولارًا.

وعالميًا، استقرت أسعار الذهب اليوم بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية.

فيما استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1725.83 دولار للأوقية، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب الأمريكي 0.2 % إلى 1722.00 دولار.

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب أسهار الذهب في السعودية الذهب اليوم الذهب في المملكة سعر جرام الذهب عيار 21

مواد ذات صلة

المزيد
الفريق الأحمر: الميليشيا الانقلابية تعتقل النشطاء الرافضين لمشروعها الطائفي

الفريق الأحمر: الميليشيا الانقلابية تعتقل النشطاء الرافضين لمشروعها الطائفي

منذ 6 سنوات
 تماشياً مع تطبيق اللائحة الجديدة..«التعليم» توجه بحصر أعداد شاغلي وظائفها

 تماشياً مع تطبيق اللائحة الجديدة..«التعليم» توجه بحصر أعداد شاغلي وظائفها

منذ 3 سنوات
توضيح من «الموارد البشرية» بشأن مستحقات دعم حساب المواطن

توضيح من «الموارد البشرية» بشأن مستحقات دعم حساب المواطن

منذ 4 أشهر
«التنمية الاجتماعية» تطلب معلومات عن أُم رضيع جبل «الهدا»

«التنمية الاجتماعية» تطلب معلومات عن أُم رضيع جبل «الهدا»

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *