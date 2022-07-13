نصائح مهمة للتعامل مع حساسية اللحوم الحمراء

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حذر خبراء التغذية من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء، رغم أنها تحتوي على بروتينات من أصل حيواني، تعتبر مصدرًا مهمًا لا غنى عنه للأحماض الأمينية الأساسية في جسم الإنسان.

* المخاطر:

وأكد الخبراء أن اللحوم الحمراء تعتبر سببًا في ارتفاع مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك لا ينصح بتناول اللحوم الحمراء أكثر من 2 – 3 مرات في الأسبوع.

* الكميات المطلوبة:

وأوضح الخبراء أنه يكفي تناول من 50 إلى 150 جرامًا من اللحوم على الأكثر، خلال اليوم، ناصحين بتجنب اللحوم الحمراء، كلحم البقر، التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون الضارة للجسم، وأن الدهون قد تسبب تصلب الشرايين والجلطة الدماغية والنوبات القلبية، فضلاً عن احتمالية الإصابة بأمراض سرطانية.

وأضاف خبراء التغذية إلى أن من الأفضل الاعتماد على الدواجن ولحم الضأن الصغير للحصول على البروتينات الحيوانية اللازمة للجسم، أما بالنسبة لكبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا، فينصح بالابتعاد نهائيا عن اللحوم، وتناول الأسماك والمأكولات البحرية والجبن النباتي.

* العلاج:

وأشار الخبراء إلى أن أعراض حساسية اللحوم الحمراء تختفي بمرور الوقت، وحينها يمكن العودة لتناول اللحوم مرّة أخرى، وأن هناك بعض الطرق في تخفيف أعراض حساسية اللحوم الحمراء، وتشمل الآتي:

1- تعديل النظام الغذائي، بتناول البدائل الأخرى المختلفة مثل الأسماك والدواجن والبيض، فهي خيارات جيدة لإمداد الجسم بحاجته من البروتين.

2 – التحقق من جميع ملصقات الطعام قبل تناوله، وذلك للتأكد من عدم احتوائها على اللحوم المسببة للحساسية.

3 – فحص الدم، وذلك لاكتشاف الأجسام المضادة والمعروفة باسم الجلوبيولين المناعي، التي تبين نسبة الشعور بالحساسية من اللحوم.