مدينة الحجاج في منفذ عمار تُودّع ضيوف الرحمن

تواصل – فريق التحرير:

وسط منظومة متكاملة من الخدمات للحجاج المغادرين على أكمل وجه، تواصل مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لأعمالها، بتسهيل إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن، وذلك امتدادًا لما تحقق من نجاح في تنفيذ المرحلة الأولى.

* مشاريع عملاقة

وثمن الحجاج المغادرون ما تقوم به المملكة من مشاريع عملاقة في المشاعر المقدسة التي أسهمت في أداء حجاج بيت الله الحرام فريضة حجهم لهذا العام بكل يسر وسهولة، منوهين بالخدمات والتسهيلات التي قُدمت لهم أثناء قدومهم عبر منفذ حالة عمار، وأثناء مغادرتهم المنفذ بعد أداء مناسك الحج، حسب صحيفة “الوطن”.

* سهولة ويسر

وأكد وفد من حجاج بيت الله المغادرين، أن الحج كان ميسرًا ومريحًا في كل مراحل أداء المناسك بفضل الله ثم جهود الجهات الحكومية والخدمية الموجودة في المشاعر المقدسة.

* جهود جبارة

وأضاف أن المملكة تقوم بجهود جبارة من خلال توفير جميع الخدمات والتسهيلات وتقديم فائق العناية وجليل الرعاية لضيوف الحرمين الشريفين، مشيرًا إلى حرص المسؤولين كافة على تقديم أفضل الخدمات لقاصديهما.

* ترتيب وتنظيم

وأشار ضيوف الرحمن إلى الترتيب والتنظيم المميز الذي صاحب حج هذا العام على جميع المستويات الأمنية والمرورية طوال أيام الحج، وتوفير جميع الخدمات لحجاج بيت الله الحرام سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

* رسالة شكر ودعوات خالصة

وتوجه الحجاج بالشكر للمملكة قيادة وشعبًا، بما وجدوه من تعامل طيب وترحيب من العاملين بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار عند القدوم وعند المغادرة، مؤكدين أن حج هذه السنة حقق قفزة نوعية في الخدمات وتيسير أداء مناسك الحج، سائلين الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة وكل من تعب وسهر وبذل الجهد في خدمة حجاج بيت الله.

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