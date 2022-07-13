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ابتعد عنها .. قائمة بأطعمة تزيد من ألم النقرس

ابتعد عنها .. قائمة بأطعمة تزيد من ألم النقرس
١١:٤٦:٣٣ ص، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

“داء الملوك”، أصبح اللقب الدارج لمرض النقرس وهو نوع من أنواع التهابات المفاصل، يحدث نتيجة تراكم حمض اليوريك خاصة في الأطراف.

وحول هذا الموضوع المهم، أوضح المركز الاتحادي للتغذية أن مرضى النقرس عليهم تجنب الأطعمة الغنية بمادة “البيورين”؛ نظرًا لأن هذه المادة تتحول في الجسم إلى حمض اليوريك المعروف أيضًا بحمض البوليك، والذي يعزز نوبات النقرس.

وأشار إلى أن هناك أطعمة لابد من الابتعاد عنها حتى لا تتفاقم المشكلات الصحية والآلام نتيجة الإصابة بداء الملوك، وهي:

 أولًا – الأطعمة الغنية بالبروتينات والبيورين، مثل:

1 – اللحوم العضوية، مثل: “لحوم الكلاوي، والكبد، ولحم الدماغ”.

2 – المأكولات البحرية، مثل: “الجمبري، والأخطبوط، وبلح البحر، وأغلب أنواع الأسماك”.

ثانيًا – الأطعمة والمشروبات الغنية بسكر الفركتوز، مثل:

1 – المشروبات الغازية

 2 – العصائر المصنعة.

3 – حبوب الخميرة.

4 –  الآيس كريم.

5 – الوجبات السريعة.

ثالثًا – الأطعمة المصنعة من النشويات والكربوهيدرات المكررة، مثل:

1 – الكيك.

2 – البسكويت

3 – الخبز الأبيض.

ونصح المركز بشرب السوائل بكثرة بمعدل لا يقل عن لترين يوميًا، خاصة الماء وشاي الأعشاب غير المحلى؛ حيث تساعد السوائل الجسم على التخلص من حمض البوليك الزائد عبر الكلى.

الكلمات الدلالية:
أمراض الكلى اللحوم النشويات النقرس حمض البوليك داء الملوك شرب السوائل

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