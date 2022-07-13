قبل 60 عامًا.. فيديو قديم لأهم شوارع ومعالم “المدينة”

تواصل- فريق التحرير

نشرت صفحة “نوادر من التاريخ”، عبر حسابها على “تويتر”، فيديو قديم للمدينة النبوية قبل قرابة 60 عامًا.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي يعود للعام 1384هـ / 1965م، المسجد النبوي ومسجد قباء وبقيع الغرقد وتفاصيل أخرى جميلة.

وأوضحت الصفحة أن فيديو المدينة النبوية من تصوير بعثة الحج الماليزية.

كانت الصفحة قد نشرت فيديو تاريخيًا لوقوف حجاج بيت الله على جبل عرفات قبل 87 سنة تقريبًا.

وأوضحت الصفحة عبر حسابها على “تويتر”، أن الفيديو تم تصويره وإنتاجه عام 1356هـ / 1938م ، قبل 87 سنة تقريبًا.

وفي الفيديو المنشور تكاد لا ترى سوى عدة سيارات، وإنما كان الشائع وقتها الإبل والحمير والبغال.

وحرصت الصفحة على نشر صور نادرة جدًا لحجاج بيت الله الحرام في يوم عرفة قبل أكثر من 120 عامًا.

وأشارت إلى أن هذه الصور من أقدم الصور التي التُقطت في الحج قديمًا، بعدسة المصور إبراهيم رفعت باشا “رحمه الله”.