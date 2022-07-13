يعودون بحجّ مبرور وذنب مغفور.. كيف ودّع ضيوف الرحمن المناسك؟ (فيديو وصور)

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أنهى ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام، مناسك الحج، خلال الموسم الجاري 1443 هجرية، فيما يستعدون لمغادرة الأراضي المقدسة، بعد أن منّ الله عليهم بأداء الفريضة.

وفي ثالث أيام التشريق، رمي ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام، الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وغادروا مشعر منى إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، في ختام مناسك الحج.

أما المتعجلون، فقد سبقوا إلى المدينة المنورة، لزيارة المسجد النبوي والروضة الشريفة، والسلام على رسول الله ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما.

وفي ختام مناسك الحجّ، ودّع الحجاج بيت الله الحرام، بمشاعر متباينة، بين الفرح بإتمام الفريضة، والأمل في القبول والغفران، وبين الحزن على مفارقة أرض الحرم.

خدمة ضيوف الرحمن

وقال أحد الحجاج إن الخدمة المقدمة للحجاج على أعلى مستوى، موجها الشكر للقائمين على خدمة ضيوف الرحمن، وداعيًا الله أن يحفظ المملكة ويديم عزها.

فيما وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بإدارة المساجد بمحافظة جدة، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من المصاحف الشريفة على الحجاج المغادرين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ضمن خطة التوزيع التي تنفذها الوزارة.

هدية خادم الحرمين

ويأتي توزيع المصاحف على الحجاج المغادرين إلى أوطانهم بعد أداء نسكهم إنفاذًا للتوجيهات السامية الكريمة بتوزيع مليون نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد بمختلف الأحجام، وتراجم كلمات القرآن الكريم، بأكثر من 76 لغة عالمية، على جميع الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعلى العاملين في الحج من مختلف القطاعات الحكومية.

وقدم حجاج بيت الله الحرام الشكر والامتنان لقيادة المملكة على رعايتها لجميع شؤون الإسلام والمسلمين، والعناية والاهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتقديم كل الخدمات لضيوف الرحمن، واصفين هدية المصاحف بأغلى هدية يعود بها الحاج لبلاده.