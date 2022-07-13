الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
“فلكية جدة”: تعامد الشمس على الكعبة في هذا الموعد
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منوعات

“فلكية جدة”: تعامد الشمس على الكعبة في هذا الموعد

“فلكية جدة”: تعامد الشمس على الكعبة في هذا الموعد
١٠:٢٢:٤٧ ص، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نوهت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم، عن موعد تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، من خلال تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقالت “فلكية جدة”: “ستشهد سماء مكة المكرمة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة يوم الجمعة 15 من يوليو 2022 وقت أذان الظهر في المسجد الحرام عند الساعة 12:27 ظهرًا (9:27 صباحًا بتوقيت جرينتش)”.

وأضافت: “عندما ستكون على ارتفاع ( 90 درجة) تقريبًا ويختفي ظل الكعبة، وسيمثل التعامد الثاني والأخير هذا العام”.

وكانت سماء مكة المكرمة قد شهدت يوم السبت 28 من مايو الماضي 2022، تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت الظهر بالمسجد الحرام عند الساعة 12:18 ظهرًا، وهو التعامد الأول للشمس لهذا العام.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهره، أنه عند لحظة التعامد ستكون الشمس بأقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريبًا وسيختفي ظل الكعبة تمامًا وظلال جميع الأجسام في مكة، ويصبح ظل الزوال صفرًا، مشيرًا إلى أن الشمس ستكون مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت.

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الكعبة المشرفة تعامد الشمس على الكعبة فلكية جدة مكة المكرمة

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