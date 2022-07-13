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أكثر من 680 ألفًا استفادوا من فائض طعام الحجاج
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أكثر من 680 ألفًا استفادوا من فائض طعام الحجاج

أكثر من 680 ألفًا استفادوا من فائض طعام الحجاج
١٠:٤٧:٤١ ص، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف إحصاء أجرته جمعية متخصصة، لفائض الطعام من الحجاج خلال موسم الحج الجاري 1443 هجرية، أن إجمالي فائض الطعام بلغ 333 طنًا من مختلف الأصناف والمشروبات.

وحسب “عكاظ” بيّن إحصاء أصدرته جمعية “إكرام” لحفظ النعمة بمكة المكرمة خلال الفترة من 25 من شهر ذي القعدة، حتى 11 من شهر ذي الحجة الجاري، أن القيمة التقديرية لهذا الفائض تجاوزت 5.5 مليون ريال.

وتصدرت الوجبات المعدة قائمة الفائض بـ535 ألفًا و716 وجبة، وجاء فائض الحلويات بـ241 صحنًا، والمعجنات بـ56 صحنًا، فيما بلغ فائض الخبز 522 كيسًا، والفواكه 5889 كيلو جرامًا، والخضار 12 ألفًا و136 كيلو جرامًا، و2329 كرتون لبن، و331 كرتون ماء، و104 كراتين عصير، و1750 كيلو جرامًا من السمك المجمد.

وأظهر الإحصاء أن عدد المستفيدين من هذا الفائض بلغ 680 ألفًا و615 شخصًا عبر 1209 طلعات، نفذتها الفرق الميدانية عند توزيع الفائض.

الكلمات الدلالية:
الفرق الميدانية فائض طعام الحجاج موسم الحج وجبات الحجاج

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