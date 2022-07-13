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بينهم 251 من دولتين عربيتين.. روسيا تنشر قائمة بأعداد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا
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دولي

بينهم 251 من دولتين عربيتين.. روسيا تنشر قائمة بأعداد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا

بينهم 251 من دولتين عربيتين.. روسيا تنشر قائمة بأعداد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا
١٠:٠٥:٤٩ ص، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

نشرت وزارة الدفاع الروسية جداول تفصيلية تظهر الأعداد الكبيرة من المرتزقة الذين قدموا للقتال إلى جانب أوكرانيا من مختلف دول وقارات العالم، بما في ذلك من بلدين عربيين، بحسب موقع روسيا اليوم.

ورصدت بيانات وزارة الدفاع الروسية مشاركة 1853 مرتزقًا من بولندا، قتل منهم منذ بدء العملية العسكرية الروسية يوم 24 فبراير 991، وتبقى 944.
ومن القارة الأوروبية نفسها، جاءت رومانيا في المرتبة الثانية في عدد المرتزقة بأوكرانيا، ووصل منهم 504 مسلحين، قتل منهم 242 منذ بداية الأحداث، وتبقى 262، تلتها بريطانيا بعدد 429 مرتزقًا، قتل منهم 231، وتبقى 198، فيما شارك 208 مرتزقة من بيلاروس، تبقى منهم 69، ومن فرنسا 185 مرتزقًا، تبقى منهم 66.

وبحسب الجداول المنشورة، شارك في القتال بأوكرانيا، من القارتين الأمريكيتين، 605 مرتزقة من كندا، تبقى منهم 239، فيما جاء من الولايات المتحدة 544 مرتزقًا، تبقى منهم 89.

وأظهرت البيانات الروسية مشاركة مرتزقة من بلدين عربيين هما الجزائر وسوريا، فمن الجزائر، شارك في القتال إلى جانب أوكرانيا 51 مرتزقًا، وتبقى العدد على حاله ولم يقتل منهم أحد حتى الآن، في حين شارك 200 مرتزق من سوريا في القتال إلى جانب الجيش الأوكراني، وتبقى منهم 31.

الكلمات الدلالية:
المرتزقة اوكرانيا روسيا سوريا‬‏

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