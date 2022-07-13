الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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مرتفعة في بعض المناطق.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على “المدينة”
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مرتفعة في بعض المناطق.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على “المدينة”

مرتفعة في بعض المناطق.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على “المدينة”
٠٩:٢٤:٠١ ص، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في المدينة المنورة وأهم أجزاء ومناطق المملكة.

وتوقع المركز بأن تتراوح درجات الحرارة العظمى على المدينة المنورة، ما بين 35 – 44 درجة مئوية.

كما توقع أن ترتفع درجات الحرارة على بعض المناطق، حيث سجلت محافظات الإحساء وحفر الباطن بالمنطقة الشرقية أعلى درجة  في المملكة بـ 44 درجة، كما سجلت الدمام وبريدة والخرج 43 درجة مئوية.

فيما سجلت مكة المكرمة 41 درجة، والرياض 42 درجة، وسجلت رفحاء 42 درجة مئوية.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، لتسجل كل من الباحة 27 درجة مئوية، ومحافظة أبها في عسير 27 درجة مئوية.

وكان المركز قد توقع اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية “صحراء الربع الخالي”، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض “وادي الدواسر”، مشيرًا إلى أن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يستمر على المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.

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الكلمات الدلالية:
الرياض المدينة المنورة حالة الطقس درجات الحرارة مكة المكرمة

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