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تجمع المدينة الصحي: 4 إرشادات مهمة في حال حدوث تشنجات حرارية
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تجمع المدينة الصحي: 4 إرشادات مهمة في حال حدوث تشنجات حرارية

تجمع المدينة الصحي: 4 إرشادات مهمة في حال حدوث تشنجات حرارية
٠٨:٥٩:٢٩ ص، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تجمع المدينة المنورة الصحي، أن التشنجات الحرارية من الإصابات الناتجة عن التعرض لدرجات الحرارة العالية، تحدث عادة عند ممارسة نشاط بدني تحت درجات حرارة مرتفعة، حيث يحدث تعرق شديد واستنزاف الأملاح المعدنية في العضلات.

وأوضح أن التشنجات الحرارية بالعضلات تحدث عادة في:

1 – الساقين.

2 – الذراعين.

وأشار إلى أنه في حال حدوث تشنجات حرارية في العضلات، فلابد من اتباع الإسعافات الأولية التالية:

1 – شرب ماء.

2 – الاحتماء في مكان بارد.

3 – التوقف عن النشاط البدني.

4 – الانتظار إلى حين شفاء التشنجات.

وأكد أنه إذا كان الشخص يعاني من مشاكل صحية مزمنة، فيجب طلب العناية الطبية وبشكل سريع.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه فرق التوعية الميدانية بـ تجمع المدينة الصحي، تقديم الحقيبة الوقائية لضيوف الرحمن من حجاج بيت الله بهدف توعيتهم بإرشادات الحج الصحية، ومن أجل الحفاظ على سلامتهم أثناء أداء المناسك وزيارة مدينة النبي (صلى الله عليه وسلم)، وذلك بالتعاون مع شركة طيبة للاستثمار.

فيما تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمالها وجهودها بشكل يومي خلال موسم حج1443هـ، بالتنظيم والمتابعة لتنظيم الحشود داخل وخارج ساحات المسجد النبوي، لاستقبال ضيوف الرحمن بعد إتمامهم لمناسك الحج وخدمتهم على أكمل وجهه.

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الكلمات الدلالية:
التشنجات الحرارية المسجد النبوي تجمع المدينة درجات الحرارة ضيوف الرحمن

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