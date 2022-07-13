أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم.. واليورو يتعافى بعد تراجع أمام الدولار

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نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأربعاء، الموافق 13 من يوليو، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.7813

وجاءت أسعار العملات أمام الريال اليوم كالآتي:

درهم إماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.1832

ريال عماني 9.7403

ريال قطري 1.0297

جنيه إسترليني 4.4569

فرنك سويسري 3.8273

وخلال يوم واحد، بعد أن هوى اليورو أمام الدولار، إلى ما بلغ 1.00005 دولار، قبل أن يتراجع عن هذا المستوى. ويرتفع 0.15 % إلى 1.00540 دولار.

ونجا من هبوط مدو إلى أدنى مستوى منذ 20 عامًا، معدلاً مسار انخفاضات سابقة دفعته للاقتراب من التعادل مع الدولار، لكنه ظل تحت ضغط شديد من أزمة إمدادات الطاقة المحتملة وعدم اليقين إزاء رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.