لزيادة وعي المستهلكين.. “الغذاء والدواء” تُقدم دليل التعامل الآمن مع اللحوم
تواصل – فريق التحرير
قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء دليل التعامل الآمن مع اللحوم للحفاظ على سلامتها من التلوث والفساد.
وأكدت الهيئة عبر حسابها على تويتر، أن أهم العلامات لفساد اللحوم:
- تغير فى الرائحة بسبب تكون بعض الغازات الناتجة عن وجود البكتريا.
- تغير في اللون الأحمر المائل للوردي إلى الأحمر الداكن أو الرمادي أو الأصفر.
- تغير في الملمس، حيث يكون السليم أملس وناعمًا في حين يصبح لزجا عند فساده بسبب تكاثر البكتريا على السطح.
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وأكدت الهيئة أنه للحقاظ على اللحوم يجب اتباع الآتي:
- التأكد من غسل اليدين بالماء الدافيء والصابون قبل وبعد تقطيع اللحوم.
- تنظيف الأسطح المستخدمة لتجهيز اللحم بماء دافئ وصابون وتطهيرها بمادة مطهرة قبل وبعد استخدامها.
- أسطح وألواح وأدوات تقطيع اللحوم النيئة يجب ألا تستعمل لتقطيع الأغذية الجاهزة للأكل مثل السلطات والفواكه.
وأشارت إلى أنه بعد الطهي يجب التأكد من:
- مراقبة الطعام أثناء الطهي بشكل مستمر.
- التأكد من استهلاك اللحوم المطبوخة خلال ساعتين من طهيها.
- التأكد من نظافة الأواني أثناء التقديم.