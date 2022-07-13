الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
لزيادة وعي المستهلكين.. “الغذاء والدواء” تُقدم دليل التعامل الآمن مع اللحوم
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صحة

لزيادة وعي المستهلكين.. “الغذاء والدواء” تُقدم دليل التعامل الآمن مع اللحوم

لزيادة وعي المستهلكين.. “الغذاء والدواء” تُقدم دليل التعامل الآمن مع اللحوم
٠٨:٠٠:١٠ ص، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء دليل التعامل الآمن مع اللحوم للحفاظ على سلامتها من التلوث والفساد.

وأكدت الهيئة عبر حسابها على تويتر، أن أهم العلامات لفساد اللحوم:

  • تغير فى الرائحة بسبب تكون بعض الغازات الناتجة عن وجود البكتريا.
  • تغير في اللون الأحمر المائل للوردي إلى الأحمر الداكن أو الرمادي أو الأصفر.
  • تغير في الملمس، حيث يكون السليم أملس وناعمًا في حين يصبح لزجا عند فساده بسبب تكاثر البكتريا على السطح.

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وأكدت الهيئة أنه للحقاظ على اللحوم يجب اتباع الآتي:

  • التأكد من غسل اليدين بالماء الدافيء والصابون قبل وبعد تقطيع اللحوم.
  • تنظيف الأسطح المستخدمة لتجهيز اللحم بماء دافئ وصابون وتطهيرها بمادة مطهرة قبل وبعد استخدامها.
  • أسطح وألواح وأدوات تقطيع اللحوم النيئة يجب ألا تستعمل لتقطيع الأغذية الجاهزة للأكل مثل السلطات والفواكه.

وأشارت إلى أنه بعد الطهي يجب التأكد من:

  • مراقبة الطعام أثناء الطهي بشكل مستمر.
  • التأكد من استهلاك اللحوم المطبوخة خلال ساعتين من طهيها.
  • التأكد من نظافة الأواني أثناء التقديم.

الكلمات الدلالية:
البكتريا الصحة الغذاء والدواء اللحوم

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