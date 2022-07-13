خدمة اليوم.. 3 خطوات للحصول على خدمات المعاش الضماني

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خدمة إلكترونية توضح خطوات الحصول على خدمات المعاش الضماني، حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين “وأموال هذا البرنامج من الزكاة”، ويقتصر الانتفاع من هذا البرنامج على السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن تتوافر فيهم الشروط المبيّنه في نظام الضمان الاجتماعي.

وأضافت أنه يستثنى من شرط الجنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته التي لها أولاد منه، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي. كما يستفيد من أحكامه المعوقون، والأرامل ذوات الأيتام، والأيتام، ممن لا تتوفر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك وفقًا للشروط التي تبينها لائحة الضمان الاجتماعي، من خلال هذه الخطوات:

الخطوات:

1 – في حال استحقاقك للتقديم على المعاش الضماني، املأ بيانات الطلب.

2 – تشمل بيانات الطلب، بيانات العائل “إن وجدت”، وبيانات الدخل، وبيانات الأسرة، وبيانات الحساب البنكي، وإرفاق الأوراق المطلوبة وبياناتها، ثم تقديم الطلب.

3 – يقوم المستفيد بتقديم الطلب ومتابعته من “طلباتي” حتى يتم اتخاذ قرار فيه.

المتطلبات:

1 – أن يكون المستفيد من مستحقي الزكاة والفئات المستهدفة، أي من بلغ سن الشيخوخة أو من فئات الأرامل والمطلقات والمهجورات والعاجزين عن العمل.

2 – يجب أن تنطبق على المستفيد إحدى الفئات المستهدفة، ويجب أن تنطبق عليه شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.

خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 07:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 02:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “19911″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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