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“الأرصاد” يتوقع أمطارًا ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق
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“الأرصاد” يتوقع أمطارًا ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

“الأرصاد” يتوقع أمطارًا ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق
٠٧:٢٠:٥٥ ص، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية “صحراء الربع الخالي”، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض “وادي الدواسر”, ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.

كما توقع أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي.

 فيما يرتفع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي ولأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

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أمطار الأرصاد الرياض الغبار حالة الطقس رياح وأتربة عسير مكة

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