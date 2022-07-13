الإعلان عن موعد القبول الإلكتروني الموحد بالجامعات والكليات التقنية بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت لجنة القبول الإلكتروني الموحد (طلاب / طالبات) الجدول الزمني لموعد القبول في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض للعام الجامعي والتدريبي القادم 1444هـ،، وذلك وفقاً للجدول الزمني الموضح أدناه.

المواعيد:



1- بوابة قبول الطلاب:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الجمعة بتاريخ 1443/12/23هـ الموافق 2022/07/22م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1443/12/28هـ الموافق 2022/07/27م (الساعة 12 ظهراً).

2- بوابة قبول الطالبات:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1443/12/24هـ الموافق 2022/07/23م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/12/29هـ الموافق 2022/07/28م (الساعة 12 ظهراً). الجامعات والكليات (للطلاب):