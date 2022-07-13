الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
الإعلان عن موعد القبول الإلكتروني الموحد بالجامعات والكليات التقنية بالرياض
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محليات

الإعلان عن موعد القبول الإلكتروني الموحد بالجامعات والكليات التقنية بالرياض

الإعلان عن موعد القبول الإلكتروني الموحد بالجامعات والكليات التقنية بالرياض
٠٣:٠٢:١٠ ص، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت لجنة القبول الإلكتروني الموحد (طلاب / طالبات) الجدول الزمني لموعد القبول في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض للعام الجامعي والتدريبي القادم 1444هـ،، وذلك وفقاً للجدول الزمني الموضح أدناه.

المواعيد:

1- بوابة قبول الطلاب:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الجمعة بتاريخ 1443/12/23هـ الموافق 2022/07/22م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1443/12/28هـ الموافق 2022/07/27م  (الساعة 12 ظهراً).

2- بوابة قبول الطالبات:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1443/12/24هـ الموافق 2022/07/23م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/12/29هـ الموافق 2022/07/28م (الساعة 12 ظهراً).

الجامعات والكليات (للطلاب):

  1. جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.
  2. جامعة شقراء.
  3. جامعة المجمعة.
  4. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
  5. جامعة الملك سعود.
  6. جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية – الحرس.
  7. المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (الكليات التقنية).

الجامعات والكليات (للطالبات):

  1. جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية – الحرس.
  2. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
  3. جامعة الملك سعود.
  4. جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
  5. المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (الكليات التقنية).

طريقة التقديم:

1- القبول الإلكتروني الموحد للطلاب: (اضغط هنا).

2- القبول الإلكتروني الموحد للطالبات: (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
الجامعات الرياض القبول الإلكتروني الموحد الكليات التقنية

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