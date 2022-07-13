الإعلان عن موعد القبول الإلكتروني الموحد بالجامعات والكليات التقنية بالرياض
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أعلنت لجنة القبول الإلكتروني الموحد (طلاب / طالبات) الجدول الزمني لموعد القبول في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض للعام الجامعي والتدريبي القادم 1444هـ،، وذلك وفقاً للجدول الزمني الموضح أدناه.
المواعيد:
1- بوابة قبول الطلاب:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الجمعة بتاريخ 1443/12/23هـ الموافق 2022/07/22م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1443/12/28هـ الموافق 2022/07/27م (الساعة 12 ظهراً).
2- بوابة قبول الطالبات:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1443/12/24هـ الموافق 2022/07/23م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/12/29هـ الموافق 2022/07/28م (الساعة 12 ظهراً).
الجامعات والكليات (للطلاب):
- جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.
- جامعة شقراء.
- جامعة المجمعة.
- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- جامعة الملك سعود.
- جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية – الحرس.
- المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (الكليات التقنية).
الجامعات والكليات (للطالبات):
- جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية – الحرس.
- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- جامعة الملك سعود.
- جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
- المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (الكليات التقنية).
طريقة التقديم:
1- القبول الإلكتروني الموحد للطلاب: (اضغط هنا).
2- القبول الإلكتروني الموحد للطالبات: (اضغط هنا).