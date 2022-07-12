الصراع يتحول إلى ساحات المحاكم.. «تويتر» تقاضي «ماسك» رسميا

تواصل ـ فريق التحرير:

تحول الصراع الدائر بين شركة تويتر والملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى ساحات المحاكم رسميا، كواحدة من أبرز القضايا الاقتصادية في التاريخ.

ورفعت شركة تويتر دعوى قضائية ضد إيلون ماسك في محكمة ديلاوير لإجباره على تنفيذ عقد الاستحواذ المبرم في 14 أبريل الماضي بقيمة 44 مليار دولار.

وأكدت وثائق الدعوى ما نصه: “قدّم ماسك عرضا عامًا لدفع تويتر للموافقة، ثم اقترح اتفاقية اندماج صديقة للبائع، ووقّع عليها، وهو يعتقد عكس كل الأطراف الأخرى الخاضعة لقانون عقود ديلاوير، أنّ له حرية تغيير رأيه، والتخلي عن الشركة وتعطيل عملياتها وتدمير قيمة حصص المساهمين، ثمّ الرحيل بسهولة”.

وقالت تويتر: “يأتي هذا التنصل بعد قائمة طويلة من الانتهاكات التعاقدية المادية من قبل ماسك والتي ألقت بظلالها على شركة تويتر وأعمالها”.

وأكدت تويتر أنها تسعى إلى منع ماسك من ارتكاب المزيد من الخروقات للاتفاق وإلزامه بإتمام الاستحواذ “بعد الوفاء بالشروط القليلة المتبقية.