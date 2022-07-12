الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٢ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
الصراع يتحول إلى ساحات المحاكم.. «تويتر» تقاضي «ماسك» رسميا
راقبوا أبناءكم.. تحذير من خطورة «الميتافيرس» على الأطفال
جامعات أمريكية تتلقى تهديدات بالتفجير في وقت واحد.. ماذا يحدث؟
الأرصاد تتوقع تقلبات جوية على 3 مناطق.. غبار وسحب رعدية
حقيقة صورة رئيس دولة نائمًا على الأرض أثناء أداء مناسك الحج
تعرف على العملات الأغلى في العالم.. دول خليجية في الصدارة

منوعات

الصراع يتحول إلى ساحات المحاكم.. «تويتر» تقاضي «ماسك» رسميا

الصراع يتحول إلى ساحات المحاكم.. «تويتر» تقاضي «ماسك» رسميا
٠٢:١٦:١٢ ص، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

تحول الصراع الدائر بين شركة تويتر والملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى ساحات المحاكم رسميا، كواحدة من أبرز القضايا الاقتصادية في التاريخ.

ورفعت شركة تويتر دعوى قضائية ضد إيلون ماسك في محكمة ديلاوير لإجباره على تنفيذ عقد الاستحواذ المبرم في 14 أبريل الماضي بقيمة 44 مليار دولار.

وأكدت وثائق الدعوى ما نصه: “قدّم ماسك عرضا عامًا لدفع تويتر للموافقة، ثم اقترح اتفاقية اندماج صديقة للبائع، ووقّع عليها، وهو يعتقد عكس كل الأطراف الأخرى الخاضعة لقانون عقود ديلاوير، أنّ له حرية تغيير رأيه، والتخلي عن الشركة وتعطيل عملياتها وتدمير قيمة حصص المساهمين، ثمّ الرحيل بسهولة”.

وقالت تويتر: “يأتي هذا التنصل بعد قائمة طويلة من الانتهاكات التعاقدية المادية من قبل ماسك والتي ألقت بظلالها على شركة تويتر وأعمالها”.

وأكدت تويتر أنها تسعى إلى منع ماسك من ارتكاب المزيد من الخروقات للاتفاق وإلزامه بإتمام الاستحواذ “بعد الوفاء بالشروط القليلة المتبقية.

الكلمات الدلالية:
إيلون ماسك ساحات المحاكم صفقة تويتر عملاق التواصل

مواد ذات صلة

المزيد
هكذا تُحسّن أحوالك المالية خلال عام

هكذا تُحسّن أحوالك المالية خلال عام

منذ 5 سنوات
تغريم «جونسون آند جونسون» 72 مليون دولار لتسبب منتجاتها في وفيات بالسرطان

تغريم «جونسون آند جونسون» 72 مليون دولار لتسبب منتجاتها في وفيات بالسرطان

منذ 6 سنوات
تعرَّف عليها.. 5 أسباب تؤدي لاهتزاز وارتجاج محرك السيارة

تعرَّف عليها.. 5 أسباب تؤدي لاهتزاز وارتجاج محرك السيارة

منذ 4 سنوات
ممنوع بيع السجائر لمن عمره أقل من 100 عام.. بولاية أمريكية

ممنوع بيع السجائر لمن عمره أقل من 100 عام.. بولاية أمريكية

منذ 3 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *