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جامعات أمريكية تتلقى تهديدات بالتفجير في وقت واحد.. ماذا يحدث؟

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جامعات أمريكية تتلقى تهديدات بالتفجير في وقت واحد.. ماذا يحدث؟

جامعات أمريكية تتلقى تهديدات بالتفجير في وقت واحد.. ماذا يحدث؟
٠١:٤٧:٠٥ ص، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

بدأت الشرطة الأمريكية تحقيقا بعدما أبلغت ثلاث جامعات في ولاية فيرجينيا، أمس الثلاثاء، أنهم تلقوا تهديدات بالقنابل. وهي جامعة Norfolk وكلية Tidewater Community وجامعة Regent.

وتعتبر جامعة Regent أول من تلقى التهديد بوجود قنبلة في حوالي الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي، وأصدرت أمر إخلاء لحرم الجامعة، واعتبارا من الساعة 1:30 مساء، قالت شرطة فيرجينيا بيتش إن التحقيق في الموقع انتهى.

كما تلقى مركز الطوارئ في الساعة 11:21 صباحا لكلية Tidewater، وقد تم إخلاء المدرسة وأجرت الشرطة وعناصر الإطفاء بحثا شاملا، ولم يتم العثور على أي شيء خارج نطاق المألوف.

أما جامعة Norfolk فلا يزال تفتيش عناصر الشرطة لحرم الجامعة مستمرا عقب تلقيها تهديدا.

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إخلاء الجامعة تهديدات بالتفجير جامعات أمريكية فيرجينيا

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